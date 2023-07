Inondations à Baie-Saint-Paul: la reconstruction s'amorce, deux maisons bientôt démolies

BAIE-SAINT-PAUL | Le centre-ville de Baie-Saint-Paul conservera son âme et son visage, assure son maire, alors que la ville touchée par des inondations historiques en mai s’apprête à démolir deux maisons et à renforcer une digue.

La phase de réhabilitation s’accélère dans la municipalité charlevoisienne. Sur 300 dossiers qui ont été soumis au ministère de la Sécurité publique pour des immeubles endommagés, deux démolitions ont été autorisées et une cinquantaine de permis de rénovation ou de reconstruction ont été délivrés, a révélé mercredi le maire, Michaël Pilote.

Deux maisons au centre-ville, sur les rues Saint-Joseph et des Cèdres, seront sous peu sous le pic des démolisseurs. Tout en précisant que le portrait final n’est pas connu, le maire Pilote s’est montré rassurant.

«On pense qu’il va y avoir encore quelques démolitions, mais dans la majorité des cas, les gens vont pouvoir rénover sur le secteur», a-t-il déclaré.

«On n’a pas le son de cloche que la grande majorité va être démolie, et avec ce qu’on annonce aujourd’hui [...], ça laisse entendre quand même qu’on va protéger le centre-ville, et c’est clair que l’objectif et où on se dirige, ce n’est pas de dire: “On évacue tout le secteur et on les relocalise”, donc le centre-ville va garder son visage, ça, c’est clair», a-t-il ajouté.

Aide gouvernementale

À ses côtés, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé le versement d’une aide gouvernementale de 917 320$ pour renforcer un ouvrage de protection contre les inondations au centre-ville, le long de la rivière du Gouffre.

Des travaux d’urgence seront réalisés sur une digue qui a cédé sur la rue Ménard, point névralgique des inondations, et des études seront réalisées afin de déterminer les aménagements à apporter lors de phases subséquentes. Le projet totalise 1,2M$.

Avec le glissement de terrain qui a fait deux victimes à Rivière-Éternité au début du mois, «on voit l’essentiel et l’urgence d’adapter notre territoire», a noté la ministre Laforest.

Le gouvernement sera présent pour les besoins futurs à Baie-Saint-Paul, a-t-elle promis. «Il y a d’autres montants qui sont prévus, mais on va attendre les études finales.»

Citoyens soulagés

Pour Luc Van Steene, propriétaire d'une des deux résidences vouées à la démolition, c'est un soulagement de pouvoir tourner la page sur cette épreuve, même si la perte de sa propriété achetée il y a 15 ans, où il habitait avec sa conjointe et son fils, est une déception.

«On va pouvoir reprendre nos vies là où elle est tombée à l'eau le 1er mai», lance-t-il, se disant agréablement surpris par la rapidité du processus.

Ailleurs près de la rivière, le bruit des marteaux et des scies mécaniques résonne, alors que les citoyens qui le peuvent ont démarré les rénovations. Des résidents interrogés par Le Journal se sont dits rassurés par la réfection du mur de protection, même si certains se demandent s'il sera assez haut pour faire face à une future montée des eaux.

«On a eu notre réponse, on a eu notre permis pour faire la réparation», se réjouit Marc-André Gagnon, qui avait lancé un cri du cœur il y a quelques semaines avec sa conjointe pour pouvoir continuer à habiter leur domicile de la rue Ménard.

Il reçoit l’aide d’une dizaine d’amis et membres de sa famille pour effacer les traces de l’inondation qui a ruiné leur sous-sol et leur rez-de-chaussée. Il dit avoir déjà reçu l’aide financière de la sécurité publique.

«Ça va nous satisfaire, mais il faut travailler. On ne peut pas prendre la main-d’œuvre, sans ça, on n’y arriverait pas», souligne-t-il.

«Mais la vie est belle. [...] On ne recule plus. On s’en va par là. On tient à remercier aussi la Ville. Le travail qu’ils ont fait aussi. Le stress qu’on a eu d’attendre le permis, c’est un peu normal. On n’était pas tout seuls.»