La constipation chronique: précurseur de graves maladies?

La constipation chronique, définie comme le fait d'aller à la selle tous les trois jours ou plus, serait associée à un risque 73% plus élevé de déclin cognitif chez les individus qui en souffrent, selon une étude présentée mercredi à la conférence internationale de l'Alzheimer's Association à Amsterdam.

«Notre étude qui a examiné un large spectre de fréquence des selles, a fourni des preuves inédites», a déclaré le Dr Chaoran Ma, auteur principal de la recherche et professeur adjoint au département de nutrition de l'Université du Massachusetts.

«Nous avons été surpris de la force des liens, en particulier pour ceux qui ont des selles très peu fréquentes», a-t-il fait savoir en entrevue à CNN.

Environ 16% de la population adulte mondiale souffre de constipation, mais elle est encore plus fréquente chez les personnes âgées en raison de facteurs liés à l'âge tels que le manque d'exercice, de fibres alimentaires ainsi que l'utilisation de médicaments pouvant provoquer la constipation.

La constipation chronique a déjà été liée aux troubles mentaux tels que l'anxiété et la dépression, mais les liens entre la santé digestive et les fonctions cognitives sur le long terme demeuraient sans réponse.

La fonction cognitive fait référence à la capacité mentale d'une personne à apprendre, penser, raisonner, résoudre des problèmes, prendre des décisions, se souvenir et être attentif.

Résultats surprenant

Les auteurs de l’étude ont évalué les données de 112 000 adultes colligées lors de deux études distinctes, une chez les femmes et une sur les hommes qui portaient sur les facteurs de risque des maladies chroniques.

Dans l’étude, les participants constipés avaient une fonction cognitive moins efficace, que ceux qui allaient à la selle régulièrement.

Les gens constipés avaient un vieillissement cognitif qui correspondait à trois ans de plus que leur âge réel.

Un risque accru a également été constaté chez ceux qui allaient à la selle plus de deux fois par jour, mais les risques sont plus faibles.

«Plus nous en apprenons sur les liens intestin-cerveau, plus nous comprenons qu'il est tellement important d’avoir une approche systémique pour prévenir et traiter le déclin cognitif», a déclaré Maria C. Carrillo, directrice scientifique de l'Association Alzheimer, qui n'a pas participé à la recherche. «Le cerveau n'est pas complètement isolé de ce qui se passe dans votre circulation sanguine.»

La fréquence des selles et la fonction cognitive étaient également liées aux microbiomes intestinaux des participants, ont découvert les auteurs.

Parmi ceux qui avaient des selles peu fréquentes et une fonction cognitive moins bonne, il y avait un épuisement des bonnes bactéries qui produisent des butyrates, des acides gras qui soutiennent la barrière intestinale qui empêche les bactéries et autres microbes de pénétrer dans votre circulation sanguine, selon la Cleveland Clinic.

Importance des fibres

Les butyrates peuvent être trouvés dans les aliments riches en fibres, les suppléments de fibres, les prébiotiques et les produits laitiers entiers - consommés avec modération - comme le beurre, le fromage, ou le lait.

D'autres recherches présentées lors de la même conférence mercredi avaient des résultats similaires.

«Une bonne alimentation nourrit non seulement notre cerveau, mais elle favorise également des selles saines», a déclaré directrice scientifique de l'Association Alzheimer.

Manger suffisamment de fibres provenant de légumes, de fruits, de grains entiers et de noix peut prévenir la constipation. L'apport total en fibres doit être d'au moins 25 grammes par jour, selon la Food and Drug Administration des États-Unis.

Être suffisamment hydraté ramolli les selles pour que vous puissiez les évacuer sans forcer.

Faire de l'exercice au moins quelques fois par semaine et gérer le stress peut également aider.