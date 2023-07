La vigilance est de mise en voyage : les requins ont-ils plus d’appétit pour les humains?

Les vacanciers devraient demeurer très prudents lors de baignades à l’étranger cet été à la suite d'une série d'attaques de requins très médiatisées, dont la mort d'un jeune homme russe le mois dernier en Égypte, rapporte le DailyMail.

Yury Popov, 23 ans, a été mutilé à mort par un requin-tigre dans la station balnéaire d'Hurghada le 9 juin sous le regard tragique de son père.

Plus tôt dans l'année, un autre homme a été décapité par un grand requin blanc près de la plage de San Jose dans la baie de Tobari sur la côte ouest du Mexique.

Mais les requins ont-ils vraiment plus d’appétit pour les humains?

Le DailyMail s'est entretenu avec des scientifiques pour le savoir, suite à la série d'attaques mortelles qui ont fait la une des journaux.

Étonnamment, ils disent que la tendance des attaques de requins n'est ni à la hausse ni à la baisse et que le nombre d'incidents est en bonne voie pour être cohérent avec les années précédentes, rapporte le DailyMail.

AFP

Le professeur Gavin Naylor, biologiste à l'Université de Floride, explique que les attaques de requins ne sont pas en augmentation.

«La tendance des attaques de requins n'est pas à la hausse ni à la baisse», rapporte-t-il dans un nouveau documentaire de la BBC Why Sharks Attack. «Nous obtenons généralement entre 80 et 110 - 110 est une mauvaise année et 80 est une bonne année.»

Photo AFP

Combien y en a-t-il eu cette année?

Depuis le début de l’année, 38 attaques de requins non provoquées sont survenues dans le monde en 2023, dont sept mortelles, selon trackingsharks.com.

À titre de comparaison, il y a eu 57 attaques non provoquées en 2022, dont cinq qui se sont avérées mortelles, selon le dernier rapport annuel de l'International Shark Attack File (ISAF) du Florida Museum of Natural History.

Getty Images via AFP

Mais sur les quelque 500 espèces de requins différentes dans le monde, seules quelques-unes sont susceptibles d'attaquer les humains, notamment le requin océanique à pointe blanche et le grand blanc.