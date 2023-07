La mère et grand-mère de trois victimes d’un triple meurtre survenu à Brossard en septembre 2022 dénonce à nouveau la lenteur du système judiciaire québécois.

• À lire aussi: Triple meurtre sauvage à Brossard

• À lire aussi: Sa fille et ses petits-enfants assassinés, pas de procès avant 2024: «Je vis pu, je dors pas»

• À lire aussi: Triple meurtre: «l’endroit où les femmes sont le moins en sécurité est dans leur maison»

«Ce n’est pas vrai que ma fille Synthia et mes petits-enfants, Éliam et Zac, 2 ans et 5 ans, vont être morts pendant que le criminel attend d’être accusé en prison et qu’il est peut-être mieux soigné que tous nos aînés en CHSLD», lance la gorge nouée Sylvie Guertin, mère de Synthia Bussières qui aurait été tuée par son conjoint tout comme les deux enfants du couple.

Mohamad Al Ballouz est accusé des meurtres prémédités de ses deux fils ainsi que du meurtre non prémédité de sa conjointe, Synthia Bussières qui avait 38 ans.

«Je ne comprends pas. Ils ont tout ce qu’il faut pour passer à l’enquête préliminaire et l’enquête préliminaire sera seulement en janvier 2024», appuie Mme Guertin. «Ça n’a aucun bon sens pour les familles des victimes, pas juste moi», souffle-t-elle.

«Pourquoi il y a un laps (de temps) aussi long quand l’enquête est terminée et que le dossier est prêt selon le procureur. On me répond qu’on manque de personnel et de salles», formule Sylvie Guertin.

Les longues procédures judiciaires rendent le deuil de Mme Guertin difficile, la perte de trois êtres chers est incommensurable.

«Mon deuil n’est pas commencé. Je me bats pour que l’on me dise pourquoi c’est si long que ça? Qu’est-ce que ça va prendre pour que le gouvernement prenne action? C’est inacceptable», tempête la mère et grand-mère.

*** Voyez l’entrevue intégrale de Sylvie Guertin dans la vidéo ci-haut