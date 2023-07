Orages violents: des bâtiments agricoles endommagés à Brompton

L’arrondissement de Brompton, à Sherbrooke, a été particulièrement touché par les orages et des bâtiments agricoles ont été endommagés.

À la Ferme Nick, sur le 5e Rang, des branches d’arbres et des morceaux de tôles arrachés étaient visibles sur le terrain, mercredi matin. Les vents violents ont soufflé certains bâtiments agricoles. Le garage et une remise ont été endommagés. Heureusement, personne n’a été blessé. L’étable, qui accueille les bêtes, est aussi intacte.

«[La pluie] commençait à tomber. À un certain moment, c’est devenu blanc, blanc, blanc. Il ventait très fort. Je pensais qu’il s’agissait d’une tornade», a dit le propriétaire, Mario Nicol, qui n’a pas caché son stress.

Mercredi, des proches sont venus prêter main-forte pour nettoyer les dégâts.

Pour le moment, Environnement Canada ne peut confirmer s’il s’agissait d’une tornade ou de microrafales. Une enquête menée par la Northern Tornadoes Project au cours des prochains jours pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.

«Selon les échos radars, il semblait que la cellule [orageuse] près de Brompton était plus sérieuse et intense. Il y avait indication d’un peu de rotation. C’est possible qu’il y ait eu une tornade à Brompton», a expliqué le météorologue d’Environnement Canada Peter Kimbell.

En raison des forts vents, des arbres sont aussi tombés sur le réseau routier de Brompton. Des équipes de la ville se sont affairées à dégager les routes de ces encombrants. À quelques kilomètres de là, à Stoke, un épisode de grêle a aussi été observé. Des grêlons d’une grosseur de deux à trois centimètres sont tombés en fin d’après-midi.