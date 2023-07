Renvoyé de son travail pour avoir voulu secourir un bébé orignal

Un employé d’une compagnie de pétrole d’Edmonton, en Alberta, aurait perdu son emploi après avoir tenté de sauver un bébé orignal d’un ours sur une route de la Colombie-Britannique en l’embarquant dans le camion de la compagnie.

«Les seules actions qui ont mis l’animal en danger sont celles de [Mark] Skage. Non seulement il s'est mis en danger ainsi que les autres usagers de la route en capturant et en transportant cet animal, mais il a également causé de la détresse et des dommages potentiels à l'orignal», aurait indiqué par communiqué AFD Petroleum Inc. au National Post lundi.

Au début du mois de juillet, l’ex-employé de la compagnie, Mark Skage, a partagé sur Facebook des clichés du bébé orignal prenant place sur le côté passager du véhicule de l’entreprise, ainsi qu’une vidéo d’une trentaine de secondes le montrant tentant de monter à bord.

Selon les dires de l’homme, qui se serait arrêté en bordure de route pour porter assistance à l’animal, un ours se trouvait alors à proximité et il n’était pas en mesure de localiser la mère.

«J'ai pris une décision à l'époque après qu'elle ait continué à essayer de monter dans le camion de travail que je ne pouvais simplement pas la laisser là», a-t-il écrit sur Facebook.

Il aurait ensuite contacté son employeur pour l’aviser, ainsi que le Service des agents de conservation de la Colombie-Britannique, toujours selon ses propos.

Sauf que sa version des faits a été contestée par la compagnie, qui a remis en question la présence de l’ours ainsi que les démarches effectuées auprès des agents de la conservation, en raison de caméras de sécurité se trouvant sur le véhicule.

Elle accuse plutôt l’employé d’avoir été en «violation directe des politiques sur la faune» en comprenant «qu'il agissait de façon inappropriée», aurait poursuivi AFD par écrit selon le média anglophone.

«L'employé ne semble pas non plus avoir cherché la mère du veau – sa décision de capturer le bébé orignal a été prise en deux minutes ou moins», a précisé l’entreprise pétrolière au National Post.

S’il n’approuve pas sa conduite, se disant prêt à payer une amende s’il le faut, Mark Skage a cependant indiqué qu’il ne regrette pas sa décision.

«Ai-je fait toutes les bonnes choses? Ai-je dit toutes les bonnes choses? Probablement pas, mais je sais que peu importe ce que les autres pensent, la mère du veau n'était pas là. L'ours l'était. J’ai fait ce que je pensais être la bonne chose», a-t-il écrit sur Facebook.

De son côté, le bébé orignal surnommé «Misty» aurait été placé dans un centre de réhabilitation.