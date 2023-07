Saga des pourboires: un expert donne l'heure juste

De plus en plus populaire depuis la pandémie, l’option de pourboire à la caisse laisse souvent les consommateurs dans l’incertitude. Dois-je en donner? Quand en donner? Où en donner? Un expert américain spécialisé dans les relations commerciales souhaite éclairer la population.

Au début du mois de juillet, un livreur DoorDash est devenu viral après qu’il a réprimandé une cliente pour avoir donné un pourboire de 5 $ sur une pizza de 20 $.

Devant la controverse, le débat entourant les pourboires a refait surface.

Afin de connaitre le point de vue d’un expert, le média Inside Edition a rejoint Thomas Farley, également connu sous le nom de «Mr. Manners».

Ce dernier apparait régulièrement sur les plateaux de télévision américains pour commenter l’actualité économique.

Questionné sur la multiplication des offres de pourboire dans les commerces, comme au Starbucks, M. Farley partage certaines frustrations de la clientèle.

«Bien souvent, les consommateurs ont l’impression qu’ils n’ont pas vraiment le choix. On les culpabilise pour qu’ils donnent un pourboire», lâche-t-il au journaliste de Inside Edition.

Selon les situations

Bien que le pourcentage du pourboire ne fasse pas l’unanimité, l’entrepreneur américain recommande de laisser un pourboire équivalent à 20 % du montant de la facture.

Avant que l’inflation ne monte en flèche, l’expert optait pour un pourboire de 15 %.

Toutefois, pour les repas à emporter, Farley apporte des nuances.

Selon lui, si l’employé en restauration ne fait que mettre votre commande dans une boîte, comme une pizza, un pourboire n’est pas nécessaire, alors qu’un pourboire entre 5 et 10% serait préférable pour les commandes plus complexes.

«Dans [ce cas] où on empile plusieurs assiettes, où on assure que vous avez vos ustensiles [et] vos serviettes de table [...] j’envisagerais quand même de donner un pourboire de l’ordre de 5 à 10 %», a-t-il expliqué.

L’homme rétorque qu’un pourboire est attendu lors d’une visite au salon de coiffure ou de soins de beauté.

Idem pour les courses de taxi et les visites au salon de massage.

Pour un café?

La multinationale Starbucks propose dorénavant à sa clientèle une option de pourboire au moment de payer.

Selon Thomas Farley, vous ne devez pas vous sentir «obligé» d’ajouter une somme d’argent lors d’une commande de café, sauf exception.

«Si vous êtes dans votre café préféré et que le barista connait votre commande et passe 15 minutes à la préparer exactement comme vous le souhaitez, et qu’il connait votre nom, l’employé mérite sans aucun doute un pourboire», a-t-il nuancé.

En bref, si vous appréciez le service reçu, n’hésitez pas à laisser du pourboire, conclut le célèbre commentateur.