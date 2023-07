Son logement Airbnb transformé en boîte de nuit: «C’était hors de contrôle»

Louer un logement Airbnb n’est pas une tâche de tout repos. Une Américaine l’a appris à ses dépens après que des vacanciers ont transformé sa maison en véritable «boîte de nuit».

Le 4 juillet dernier, alors que Jessica a jeté un coup d’œil à ses caméras de surveillance, cette dernière a constaté une situation anormale.

Devant sa résidence, au moins trois gardes de sécurité étaient présents, donnant l'impression qu'une grande fête avait lieu.

À l’intérieur, plusieurs dizaines de personnes faisaient la fête, même si ces grands rassemblements sont interdits dans les logements de type Airbnb.

Aussitôt informée du chaos qui régnait dans la demeure, la propriétaire a contacté les forces de l’ordre, qui ont mis fin au «party».

«L’entente indique clairement que les fêtes sont interdites [...] je voulais les expulser pour éviter d’autres dommages. Mes frais de nettoyage sont calculés en fonction du nombre d’invités réguliers. PAS plus que 80 personnes», précise-t-elle dans une autre vidéo publiée sur sa chaine TikTok.

«L'entente indique clairement que les fêtes sont interdites [...] je voulais les expulser pour éviter d'autres dommages. Mes frais de nettoyage sont calculés en fonction du nombre d'invités réguliers. PAS plus que 80 personnes», précise-t-elle dans une autre vidéo publiée sur sa chaine TikTok. The guest agreement clearly states no large gatherings for this reason. We wanted them out so no more damage was done. My cleaning rates are based off of normal guest quantity. NOT 80+ people- so my fee doesnt cover the mess they left. This is a high end rental with high end guests that stay. They are required to take out all trash& clean all dishes, and to take care of things.

Sa vidéo initiale a récolté plus de 14 millions de visionnements.

Devant la foulée des réactions à la suite de cette dernière, la propriétaire a apporté quelques précisions sur les circonstances des événements.

«Cette fête représentait une énorme responsabilité et était complètement hors de contrôle – avec plus de 20 voitures et environ 100 personnes – j’ai dû prendre la décision de les expulser, ce qui n’est pas quelque chose que j’aime faire et que j’essaie d’éviter à tout prix [...] Comme il s’agissait de [ma] propriété privée, les [policiers] n’étaient pas en mesure de les expulser. Je devais être là pour leur dire de quitter ma maison», a fait savoir la dame dans une réaction obtenue par le média Daily Dot.

Jessica a également publié des images des dégâts causés par les incivilités des fêtards.

«Ils sont tenus de sortir les vidanges et nettoyer la vaisselle [...] C’est problématique de voir tout ce qu’il avait», poursuit-elle.

Des frais exagérés?

Bien que plusieurs internautes partagent la frustration de Jessica, certains lui ont fait savoir que les frais de ménage sont trop élevés.

«Je suis confus de voir que les frais de ménage sont si élevés, même si les clients font leur vaisselle, vident les poubelles et défont les lits», indique un utilisateur de TikTok.

La propriétaire a rappelé que les frais de ménage chargés aux clients fautifs ne seront pas suffisants pour payer les réparations.

Airbnb a confirmé au média américain que le client à l’origine de la réservation avait été expulsé de la plateforme.

L’entreprise cotée en bourse offrira tout support nécessaire à l’hôte via le programme «AirCover».