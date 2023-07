Un ancien coach de cheerleading accusé de leurre

Un ancien entraîneur de cheerleading de Québec a comparu mercredi pour faire face à six chefs d’accusation de leurre et d’extorsion, le ministère public précisant que l’enquête se poursuit et que son dossier pourrait s’alourdir.

Matthieu Martel a comparu détenu à partir du poste de la Sûreté du Québec, mercredi après-midi.

La procureure de la Couronne Me Geneviève Corriveau explique avoir déposé six chefs d'accusation contre l’homme de 42 ans, cinq pour leurre et un autre pour extorsion.

Tirée du Facebook Matthieu Martel

L’accusé est bien connu du milieu du cheerleading québécois, lui qui a été entraîneur pendant plusieurs années. Il a notamment fondé le Club Phoenix Cheerleading, qu’il a accompagné dans des compétitions internationales, dont à Las Vegas en 2017, comme le relatait Le Journal à l’époque.

Interdit de contact avec 36 personnes

Le ministère public s’est pour le moment opposé à la remise en liberté de Martel, principalement en raison du fait que l’enquête le visant n’était toujours pas complétée.

«Le dossier est toujours sous enquête. La preuve n’est pas terminée, les policiers sont toujours à rencontrer des plaignants potentiels et des témoins», a expliqué Me Corriveau.

D’ici son retour en cour, Matthieu Martel ne pourra entrer en contact de quelque façon que ce soit avec les deux victimes présumées au dossier. Une longue liste de 34 autres noms a également été incluse dans les interdits de contact prononcés contre l’accusé.

Son dossier reviendra devant le tribunal lundi prochain, pour la forme, le ministère public s’étant engagé à aviser la défense à ce moment de potentielles accusations supplémentaires.

«Lecteur d’aura»

En plus de ses implications dans le cheerleading, Matthieu Martel apparaît également comme administrateur du Studio Acrobatique de Québec, d’après les données du registraire des entreprises Québec. Fondé par la famille de Martel, le centre offre des cours de gymnastique, de trampoline, de cheerleading et de cirque, en plus d’offrir des camps d’été à des jeunes.

Tirée du Facebook Matthieu Martel

L’accusé est également actif en spiritualité, lui qui opère la page Facebook «Matthieu Martel, le traducteur de l’Âme». Il s’y présente comme «conférencier, lecteur d’aura, consultant en développement et thérapeute d’aide».

Il organise régulièrement des rencontres à différents endroits de la région où il propose, en échange d’une contribution volontaire, le partage d’une «expérience de transformation de la réalité».

Il devait d’ailleurs tenir l’une de ces rencontres mercredi soir, activité qu’il est «dans le regret d’annuler», selon un commentaire publié sous la publication après sa comparution.