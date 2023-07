Une ancienne escorte raconte son rendez-vous galant avec un présumé tueur en série

Une ancienne escorte qui a dîné avec le présumé tueur en série accusé de Gilgo Beach, Rex Heuermann, a déclaré qu'il lui a dévoilé et fourni des informations sur certains des cas qui n'étaient pas encore connus lors d'un dîner effrayant qui l'a laissée craindre pour sa vie.

Nicole Brass, 34 ans, qui est sortie avec Rex Heuermann il y a huit ans pour gagner de l'argent pour nourrir sa dépendance aux opioïdes, a affirmé dans une interview mardi avec le New York Daily News qu'il avait volontiers parlé des meurtres de Gilgo Beach avant d'essayer de la forcer à aller à l'hôtel avec lui.

Capture d'écran Suffolk County

«Quand il a parlé [des meurtres], c'était presque comme s'il le visualisait dans sa tête», a raconté Brass au New York Daily News.

Dans une autre rencontre à Good Morning America, Brass a déclaré que Heuermann «avait un sourire sur le visage» lorsqu'il parlait des meurtres de Gilgo Beach.

«Mon instinct me disait que je devais m'éloigner de lui», a-t-elle déclaré au réseau.

La rencontre

En 2015, Brass explique qu'elle faisait de la publicité sur des sites Web comme BackPage et Seeker à la recherche d'hommes riches avec qui sortir pour gagner de l'argent pour se payer de la drogue.

«À l'époque, j'étais au début de la vingtaine et j'étais toxicomane», dit-elle. «Je ne pensais pas vraiment à ma sécurité», a-t-elle expliqué.

Brass aurait déclaré qu'elle avait obtenu un rencard avec Heuermann via l'un de ces sites, menant à leur rencontre au restaurant de fruits de mer Steamroom à Port Jefferson.

La femme a déclaré que Heuermann voulait initialement louer une chambre d'hôtel dans le comté de Nassau, mais qu'elle ne se sentait pas à l'aise de le rencontrer en privé, alors elle l'a convaincu de l'emmener dîner à la place.

«Au début, il semblait tout à fait normal», se souvient Brass. «Il a parlé de son travail et semblait vraiment normal jusqu'à ce qu'il évoque les meurtres de Gilgo Beach.»

Selon l'ancienne escorte, sa date a d'abord demandé à Brass si elle était une vraie fan de crime, et les deux ont passé un peu de temps à parler d'autres tueurs en série célèbres.

Getty Images via AFP

Meurtres de Gilgo Beach

C’est à ce moment que Brass se souvient qu’il lui a demandé si elle avait entendu parler des meurtres de Gilgo Beach.

«C'est à ce moment-là qu'il est devenu vraiment bizarre», a déclaré Brass, selon le New York Daily News.

La femme a affirmé que Heuermann avait mentionné des détails sur les meurtres que les médias n’avaient pas dévoilés selon Brass.

«Je suivais l'affaire, et il a mentionné une des filles dont je n'avais pas encore entendu parler. Il semblait qu'il en parlait d'expérience, pas d'opinion», a-t-elle déclaré.

Brass a ajouté qu'il semblait que l'homme ne se sentait pas du tout désolé pour les victimes et était ravi de parler des meurtres.

«Ça ressemblait à quelqu'un qui voulait vraiment se vanter de ce qu'il avait fait, mais ne pouvait pas», a-t-elle déclaré au médias américain.

Après le rencard

Heuermann aurait tenté de convaincre Brass de laisser sa voiture dans le stationnement et de monter avec lui dans la chambre d'hôtel qu'il avait réservée pour eux, mais la femme a refusé.

Brass explique au New York Daily News qu'elle n'était jamais allée parler de ses soupçons à la police parce qu'elle n'avait aucune preuve concrète contre lui et elle était en liberté conditionnelle à l’époque.

Heuermann, 59 ans, marié, père de deux enfants et architecte a été arrêté la semaine dernière et a plaidé non coupable du meurtre de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello.

AFP

Il a également été déclaré le principal suspect dans le meurtre de Maureen Brainard-Barnes.

Les restes squelettiques du soi-disant «Gilgo Four» ont été découverts le long d'Ocean Parkway près de Gilgo Beach en décembre 2010.