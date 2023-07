Une maison incendiée abandonnée depuis 2 ans inquiète un quartier

Les décombres d’une maison incendiée il a deux ans à Trois-Rivières sont toujours en place et le voisinage craint qu’un accident s’y produise puisque le terrain situé dans un quartier familial n’est pas sécurisé .

La structure de la maison incendiée en septembre 2021 n’a toujours pas été détruite, et le terrain n’est pas clôturé.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Le danger est réel : de nombreux débris jonchent le sol, une ouverture dans la fondation permet à une personne d’y entrer facilement, entre autres.

L’endroit dangereux fait craindre pour la sécurité des enfants qui pourraient vouloir y jouer.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«Ça n’a pas de sens parce que ça peut attirer la vermine, toutes sortes de gens aussi qui auraient de mauvaises intentions et d’habiter là», exprime un citoyen rencontré.

Les choses vont changer très prochainement. La maison était entre les mains d’un syndic de faillite puisque le propriétaire n’a pas réussi à se faire dédommager par son assureur.

Une entreprise vient d’acquérir le terrain et compte y construire un triplex. On nous assure qu’elle sera démolie au cours des prochains jours et la Ville de Trois-Rivières affirme qu’elle surveillera ce nouvel acheteur.