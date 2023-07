Une sommité en éducation coupable d’avoir abusé sexuellement un garçon de 11 ans

Un chercheur québécois de renommée internationale en éducation numérique a été reconnu coupable de contacts sexuels au terme de son procès, lui qui profitait de moments seuls avec un garçon de 11 ans pour en abuser.

«C’est un soulagement, il y a eu beaucoup de stress. J’essayais de ne pas trop penser [au verdict], car je me posais trop de questions», a confié la victime de Thierry Karsenti avec fierté en sortant de la salle d’audience.

L’homme de 54 ans a été reconnu coupable de contacts sexuels sur le garçon, âgé de 11 à l’époque, mercredi après-midi au palais de justice de Longueuil.

Le procès s’était tenu en mars dernier. Pour sa défense, le chercheur de renommée internationale en matière d’éducation a nié en bloc avoir abusé de l’enfant.

Pas de doute

Or, la juge Ann-Mary Beauchemin n’a pas cru à ses dénégations. «Je ne les retiens pas et celles-ci ne suscitent pas de doute raisonnable dans mon esprit», a-t-elle souligné.

Par manque de temps, la magistrate Beauchemin a rendu un très bref verdict. Elle déposera d’ici quelques semaines un jugement écrit plus complet, détaillant les motifs de sa décision.

Rappelons que l’ex-professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal, désormais suspendu, avait fait les manchettes en 2013 pour avoir dirigé la première étude québécoise sur l’iPad à l’école.

Il était aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication en éducation.

Mal à l’aise

Lors d’un voyage à l’extérieur de la province, Karsenti était venu rejoindre le jeune garçon dans son lit le matin. L’identité de celui qui est aujourd’hui à l’âge adulte est protégée par la cour.

«Il me flattait le torse. Il m’a demandé de me mettre sur le ventre, il me flattait le dos et les fesses. [...] J’étais mal à l’aise», avait raconté la victime à l’enquêtrice au moment de dénoncer son agresseur, en 2019.

Par la suite, le même manège s’est répété à une dizaine de reprises quand Karsenti, en qui il avait confiance, s’introduisait dans sa chambre pour le flatter et commettre des attouchements.

Une fois, il a aussi forcé la porte de la salle de bain pendant que le garçon prenait une douche.

«Il a tassé le rideau. Il me posait des questions sur ma journée. Je me tournais [pour me cacher], je n’étais pas trop à l’aise avec ça», avait-il raconté au procès.

Pendant des années, il a tenté d’oublier ces sévices. «En oubliant, c’est comme si ça ne m’atteignait pas, ça ne me rendait pas triste. Quand ça se passait, j’avais honte», avait-il expliqué.

Ce verdict de culpabilité lance ainsi un message d’espoir aux victimes qui hésitent à dénoncer, estime la procureure de la Couronne, Me Anne Gauvin.

«La voix d’une seule victime tient la route et peut mener à une déclaration de culpabilité sans aucune autre preuve, insiste-t-elle. Le témoignage de ce jeune adulte au moment du procès n’était pas parfait, il y avait des coquilles. Donc ceux qui se demandent si leur seule parole suffit, la réponse est oui.»

Pour sa part, Karsenti n’a pas bronché lorsqu’il a été condamné. «On ne fera pas de commentaire», a simplement lancé son avocate, Me Clara Daviault.

Les observations sur la peine auront lieu prochainement, mais la Couronne entend demander une peine d’emprisonnement.

