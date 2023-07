200 000 travailleurs de la construction en vacances dès vendredi

C'est l’heure de la récréation pour les travailleurs de la construction. Ils sont près de 200 000 au Québec à tomber en vacances d’ici vendredi après-midi et plus de 8 000 en Estrie.

Si cette pause est pleinement méritée après une année record dans la construction, très peu de travailleurs ont des plans bien précis pour les prochaines semaines.

La dernière année a été mouvementée et fort occupée sur les différents chantiers.

La construction a atteint des sommets historiques en 2022 avec plus de 210 millions d'heures travaillées, une hausse de 7 % par rapport à 2021.En Estrie, la Commission de la construction du Québec (CCQ) a émis cette année 8282 chèques pour des indemnités totalisant un peu plus de 24 millions $, soit 3 millions $ de plus que l'été dernier.

Pourtant, les travailleurs n'ont pas l'intention de se lancer dans les grandes dépenses pendant leur pause de deux semaines.

TVA Nouvelles

En 2022 dans la région, 5 438 heures ont été travaillées sur des chantiers institutionnels et commerciaux, une hausse de 18%, alors que celles dans le résidentiel ont stagné à 2 863 heures.

Un ralentissement des mises en chantier est toutefois à prévoir pour 2024 en raison des conditions économiques moins favorables dans le secteur résidentiel.

En raison de l'imprévisibilité des conditions météorologiques et de l'inflation, ils sont nombreux à ne pas avoir de plans bien précis pour les deux prochaines semaines. Mais tout le monde entend en profiter pleinement pour refaire le plein d'énergie.