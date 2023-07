4 Américains coupables d'avoir vendu un «remède miracle» contre la COVID-19

Mark Grenon et trois de ses fils ont été reconnus coupables de complot en vue de frauder le gouvernement américain, après avoir vendu un «remède miracle» contre la COVID-19 et réalisé plus d’un million de dollars de profit.

Les hommes auraient également utilisé une fausse église à Miami pour faire la vente de leur produit toxique, non reconnu par la Food and Drug Administration, rapporte le DailyMail.

La solution «miracle» serait faite à base de chlorite de sodium, mélangée à de l’eau et de l’acide citrique.

Les policiers ont d’ailleurs perquisitionné la maison des criminels en Floride, où des armes chargées et près de 10 000 livres de poudre de chlorite de sodium ont été trouvées.

Les quatre individus, reconnus coupables jeudi, pourraient faire à plusieurs années de prison. La sentence sera prononcée le 6 octobre prochain.