À quoi s’attendre pour la 2e saison d’Indéfendable?

Alors que les tournages de la deuxième saison de la quotidienne Indéfenfable vont bon train, notre journaliste s’est rendue sur le plateau de la populaire émission de TVA afin de savoir quelles intrigues attendent les téléspectateurs dès cet automne.

• À lire aussi: TVA: une finale coup-de-poing pour Indéfendable

• À lire aussi: 38es prix Gémeaux: «Indéfendable» domine la course avec 14 nominations

• À lire aussi: 4 millions de visionnements pour «Indéfendable» sur TVA+

Après la finale bouleversante de la première saison, on sait maintenant qu’un nouveau personnage récurrent, mais dont l’identité n’a pas été révélée, fera son entrée au cabinet Lapointe-Macdonald-Desjardins.

La deuxième saison mettra aussi davantage à l’avant-plan la vie personnelle de Marie-Anne Desjardins, alors que celle de Léo Macdonald sera un peu moins sous les projecteurs.

«Je prend un certain recul, parce qu’il m’est vraiment arrivé beaucoup de choses dans la dernière saison. C’était important, à un moment donné, de remettre les priorités aux bonnes places et de retrouver un peu son humanité», a expliqué le comédien Sébastien Delorme, qui campe le personnage de Léo MacDonald.

«On termine la saison 1 sur un immense suspense qui va déterminer un peu le sort affectif de mon personnage aussi. Donc, dès les premières secondes de la saison 2, on va savoir un peu ce qui attend la belle Marianne », ajoute Anne-Élisabeth Bossé, alias Marie-Anne Desjardins.

La jeune Inès Saïd, pour sa part, n’est plus stagiaire et entamera donc un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, celui d’avocate à part entière.

«Je suis contente qu’elle ait un peu conquis le cœur des gens, parce que ça reste une fille très spontanée et même si elle fait énormément de gaffes, elle fait de son mieux, je pense, comme tout le monde, au final!», affirme l’interprète d’Inès, Nour Belkhiria.

Pour le reste, la production promet des causes encore plus choquantes pour la deuxième saison et des affaires qui vont ébranler davantage les valeurs des téléspectateurs.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.