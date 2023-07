Arigato goizaimasu ou l’éloge de la courtoisie

«Arigato gozaimasu» est une formule de remerciement que l’on entend plusieurs fois par jour au Japon. Elle s’accompagne d’une inclinaison de la tête et souvent de mains jointes. On ne quitte pas un supermarché, un restaurant ou un dépanneur (Konbini) sans ce rituel d’usage. Dans les transports en commun, on n’échappe pas non plus aux rituels. Les conversations téléphoniques sont à proscrire comme nous le rappelle en japonais et en anglais le message enregistré d’une douce, mais ferme voix féminine. Les sièges à l’avant des autobus sont réservés aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes en situation de handicap. Un autre message nous le rappelle. Il serait très mal vu de ne pas s’y conformer. On apprécie la quiétude et la sérénité d’un trajet où chacun y met du sien pour le bien-être de tous. Courtoisie oblige.

On m’avait prévenu du choc culturel à mon retour à Montréal après mon année en terre nippone. Je ne l’ai pas ressenti tout de suite. J’ai retrouvé, avec joie, la spontanéité et le contact facile avec les Québécois d’ici et d’ailleurs dans mes activités de tous les jours. Enfin presque toujours. Bien sûr, il y a eu, ici et là, quelques petites notes discordantes... Dans l’ascenseur, une dame, la cinquantaine triste, qui ne retourne pas mon «bonjour» parce que «elle n’est pas hypocrite et salue qui elle veut». Ah bon... Ou cet homme d’âge mûr, l’air renfrogné, sans doute lassé par son travail dans la boulangerie d’un supermarché, qui me balance ma pizza sans un regard, sans un bonjour, sans un merci. Ben coudonc... Ou ce jeune homme, pas si jeune, filant à toute allure sur la piste cyclable en me beuglant : «Tasse-toé!» lorsque nos deux vélos se croisent. Ben voyons... Il faudra accepter ma nouvelle réalité. La courtoisie au Québec est aléatoire, imprévisible, instable. Une loterie. Un luxe.

Savoir-vivre

Puis, il y a eu ce talentueux jeune auteur, Kevin Lambert, qui a fait parler de lui pour avoir qualifié de «minable» l'attitude du Premier ministre. En effet, François Legault a osé encenser son roman Que notre joie demeure, et ce, en pleine crise du logement. Certains y ont vu du courage. Mais, de quel courage s’agit-il? Qu’avait-il à perdre à conspuer un premier ministre en baisse de popularité et honni d’une certaine gauche? Le courage aurait été de le remercier tout simplement, sans flagornerie ni courbettes, puis d’exprimer ses divergences d’opinions et son désaccord. Le courage aurait été de faire preuve d’un savoir-vivre et d’une courtoisie élémentaires malgré les différences idéologiques.

On a tendance à confondre courtoisie et servilité. Pendant que la servilité se met à genoux, la courtoisie, elle, se tient droite dans ses bottes. Il faut une bonne dose de maîtrise de soi et de force morale pour faire preuve de courtoisie. Les Japonais le savent et le manient avec art. Arigato gozaimasu est l’expression qu’on apprend en premier au Japon. Kevin Lambert aurait intérêt à se frotter à la courtoisie et à l’humilité japonaises. Je lui souhaite un séjour ressourçant au Pays du Soleil Levant où il aurait maintes occasions d’utiliser cette formule de politesse. On finit même par y prendre goût. Comme le dit un proverbe japonais :«Un mot bienveillant peut réchauffer trois mois d’hiver»

Maude Boyer, enseignante, Montréal