Attention à l’intelligence artificielle, préviennent des intervenants psychosociaux

Des intervenants du centre de prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’inquiètent de la possible arrivée de l’intelligence artificielle pour répondre aux questions dans le domaine psychosocial.

L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien. Les applications comme ChatGPT, qui permettent d'échanger et de poser différentes questions à l'intelligence artificielle, inquiètent.

Par exemple, la technologie peut être maintenant utilisée sur l’application Snapchat afin de pouvoir converser avec.

«Nous, ce qu'on craint, c’est que les gens utilisent l’intelligence artificielle pour faire des demandes d'aide et qu'il y ai une l'Impression d’avoir une écoute, une ouverture, une intervention, mais, c'est un système automatisé», a expliqué la coordonnatrice des services collectifs du centre de prévention du suicide 02, Mélanie Lapierre.

Pour le centre de prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation est préoccupante, car une personne qui a besoin de parler avec un intervenant pourrait se tourner vers cette technologie.

«On a regardé en s'informant avec des professionnels, évidemment des belles réponses toutes faites et donner l’impression que l’intelligence est là. Des belles réponses l'intelligence simule l'empathie, la bienveillance», a indiqué Mme Lapierre.

«Mais, lors d’intervention, c'est la spécialité des intervenants de s'assurer surtout en prévention qu'il y a un filet de sécurité et arrimer les services et les ressources», a-t-elle ajouté.

Si vous avez besoin d'aide et vous souhaitez discuter avec un intervenant, vous pouvez contacter le centre de prévention du suicide ou encore le 811.