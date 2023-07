Carambolage mortel sur l’A30: le camionneur responsable a fui le pays

Le camionneur responsable du carambolage monstre qui a tué une mère et son fils l’été dernier sur l’autoroute 30 pourrait échapper à la justice, puisqu’il a fui le pays.

«Il est où le camionneur? On va se battre jusqu’au bout pour qu’il fasse face à la justice au Québec», a ragé Mélanie Séguin, la belle-mère d’une des victimes.

Nancy Lefrançois, 42 ans, et son fils Loïc, 11 ans, ont péri il y a un an presque jour pour jour.

Le 19 juillet 2022, ils circulaient sur l’autoroute 30 dans le secteur de Brossard, lorsque leur voiture a été emboutie par un poids lourd. Le camionneur n’avait pas été en mesure de freiner alors que plusieurs véhicules ralentissaient devant lui à l’approche d’une zone de travaux.

Deux des proches de Nancy et Loïc, qui se trouvaient dans la même voiture qu’eux, ont survécu malgré des blessures graves.

Baljeet Singh est visé depuis la semaine dernière par cinq accusations de conduite dangereuse causant la mort et des blessures, à la suite d’une longue enquête de la Sûreté du Québec. De l’équipement électronique, dont une caméra de tableau de bord, ainsi que des documents ont été saisis dans le camion semi-remorque.

Un mandat d’arrestation pancanadien a aussi été lancé contre le camionneur.

En fuite

Les policiers n’ont toutefois pas réussi à retracer l’homme de 26 ans, qui a vraisemblablement fui le pays.

Il a disparu dès le lendemain du drame.

«Monsieur ne répond plus au téléphone depuis le 20 juillet [2022], il est injoignable. L’hôpital, son employeur et moi, on ne le rejoint pas. On a fait des démarches qui laissent croire que monsieur serait en dehors du pays», a expliqué en cour cet automne une enquêteuse des crimes majeurs, Marie-Claude B. Dancause.

Selon nos informations, les autorités craignent qu’il se cache en Asie du Sud. Au moment de la tragédie, il résidait en Nouvelle-Écosse.

Cette disparition pourrait compliquer la suite des procédures. Il faudra d'abord que les enquêteurs localisent l'accusé, puis vérifient si un traité d'extradition permet de le faire revenir au Canada, afin qu'il soit jugé, a expliqué l'avocat spécialiste en immigration, Me Stéphane Handfield.

«Tant et aussi longtemps que je vais avoir la force, je vais tout faire pour qu’on aille le chercher où il se cache. Je l’ai promis à Nancy», a lancé Mme Séguin, émotive.

Au total, neuf véhicules ont été impliqués dans le carambolage.

Une année d’enfer

Mélanie Séguin se demande pourquoi aucune loi actuelle ne permet aux autorités de saisir le passeport d’une personne le temps de l’enquête criminelle.

«On ne demande pas la lune, juste que la personne ne puisse pas fuir», fait-elle valoir.

«Je souhaite que personne n’ait à traverser la même année qu’on vient de vivre. De savoir que monsieur est parti, qu’il continue à mener sa vie à l’extérieur du pays pendant que nous on vit avec les séquelles ici, c’est terrible. Notre famille est détruite à tout jamais», poursuit-elle.

Mince consolation pour la famille, le petit Loïc a pu faire don de sa cornée au moment de son décès.

«J’espère que la personne qu’il a aidée voit la vie de la même façon que lui. Il était toujours heureux. Dans ses yeux d’enfant, tous les gens étaient gentils et la vie était belle», se souvient-elle avec la voix étouffée par un sanglot.