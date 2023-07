Cette décision de Matt Damon lui aurait coûté 250 M$

L’acteur américain Matt Damon a refusé un rôle en 2009 en raison d’un conflit d’horaire et estime qu’il aurait pu gagner 250 M$ s’il avait accepté.

En entrevue avec CNN, le célèbre acteur explique que le réalisateur James Cameron l’a approché pour être l’acteur principal du film Avatar, lui offrant même 10% des recettes du film.

Matt Damon a dû refuser, notamment en raison d’un conflit d’horaire avec le tournage d’un film de la série «The Bourne».

Il estime que s’il avait choisi d’accepter le rôle, son pourcentage des revenus générés par le film auraient pu lui valoir environ 250 M$.

«C’est probablement la plus grande somme qu’un acteur a refusée dans l’histoire, explique-t-il. J’étais dans le milieu du tournage du film The Bourne et j’aurais dû quitter avant la fin et laisser l’équipe dans un "rush" et je ne voulais pas faire ça.»

Matt Damon raconte avoir déjà discuté de cette décision avec l’acteur John Krasinski, qui se serait levé brusquement de sa chaise et se serait mis à faire les cent pas dans la pièce en apprenant la nouvelle.

«Il s’est levé et m’a dit que si j’avais accepté, rien ne serait différent dans ma vie, à l’exception près que nous aurions eu cette conversation dans l’espace», dit-il en riant.

L’acteur explique qu’il choisit souvent les films auxquels il participera en fonction du réalisateur.

«Personne ne sait quels films auront du succès, partage-t-il. J’ai toujours décidé en fonction du réalisateur. Je pourrais aller travailler pour un réalisateur, et je le fais parfois, sans même avoir vu le scénario.»

Les revenus d’Avatar au box-office s’élèvent à plus de 2,9 milliards de dollars américains.