Denys Arcand: «Testament» en première mondiale à Angoulême

Le plus récent film de Denys Arcand, Testament, sera projeté en avant-première mondiale au Festival du film francophone d’Angoulême, en France.

Testament, qui sera proposé dans le volet Avant-premières, lequel est réservé aux plus importantes sorties automnales, met en vedette Rémy Girard, dans le rôle principal, ainsi que plusieurs autres gros noms, dont Charlotte Aubin, Yves Jacques, Robert Lepage, Sophie Lorain, Marie-Mai, Caroline Néron, René Richard Cyr et Guylaine Tremblay, pour ne nommer que ceux-là.

Le long métrage, rappelons-le, a été acquis dans l’Hexagone par Jour2Fête, qui le lancera en grande première européenne le 22 novembre 2023, à Paris. Playtime en a acquis les droits de vente internationaux. Au Québec, les cinéphiles pourront le découvrir dans les salles obscures le 5 octobre prochain.

PHOTO FOURNIE PAR TVA FILMS

Dans une ère d’évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société. Il habite dans une maison de retraite située dans un édifice patrimonial, dirigée avec soin et précision par Suzanne. Leur quiétude est bousculée par l’arrivée de jeunes activistes qui exigent la destruction d’une fresque historique. Dépassé par une époque dominée par la rectitude politique, Jean-Michel retrouvera foi en l’humanité avec la naissance d’un amour inattendu, précise-t-on en guise de synopsis.

«Testament est une vraie radioscopie de notre monde actuel avec ses dérives, son incommunicabilité et son cynisme traités par l’humour et l’immense talent de Denys Arcand. Le Festival du film francophone d’Angoulême est extrêmement fier de présenter le film en [première] mondiale le samedi 26 août lors de la 16e édition du festival», ont déclaré Marie-France Brière et Dominique Besnehard, deux délégués généraux du Festival.

La 16e édition du Festival du film francophone d’Angoulême se déroule du 22 au 27 août. Le jury est présidé par Laetitia Casta, et l’actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri y occupe un siège.