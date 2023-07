Des consultations critiquées sur l’avenir énergétique du Québec

L’organisme de défense de l’environnement Équiterre critique le choix de Québec de tenir une consultation sur l’avenir énergétique de la province en ligne et en pleine période estivale.

Dans sa consultation sur l’avenir énergétique, le gouvernement du Québec admet que les besoins en énergie renouvelable vont bientôt dépasser l’offre disponible.

Si la province veut décarboner et électrifier son économie pour devenir carboneutre d’ici 2050, de sérieuses questions s’imposent.

«La grande question, c’est comment on va aller chercher cette énergie? Est-ce qu’on va se mettre à construire des infrastructures qui vont coûter extrêmement cher, qui vont détruire des milieux naturels qui sont hyper précieux en ce moment, ou bien regarder la manière dont on consomme et se dire qu’on est en état d’ébriété énergétique au Québec?» a souligné la chargée de projet en mobilisation citoyenne, Marie-Eve Bélanger-Southey.

Moins de deux semaines restantes pour participer

Les Québécois ont jusqu’au 1er août pour participer à la consultation en ligne, ouverte depuis le 2 juin.

Les réponses des participants «alimenteront la réflexion en vue du dépôt d’un important projet de loi à l’automne 2023», selon un communiqué du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie daté du 26 mai.

«Il y a des décisions qui vont se prendre dans les prochaines années, qui vont être déterminantes pour la société québécoise, à savoir si on va être bien positionnés au niveau de l’énergie, au niveau de notre économie. On a eu récemment une annonce, après avoir talonné le gouvernement, qu’il y aurait une consultation en ligne, un formulaire, en plein été», a déploré Mme Bélanger-Southey.

Le formulaire à remplir sur le web comporte selon elle des questions «pas toujours évidentes, un peu techniques, un peu biaisées [...] on va te parler de sobriété, de transition, mais on ne t'explique pas toujours ce que cela veut dire».

Un BAPE réclamé

Pour Équiterre, l’enjeu de l’avenir énergétique aurait mérité la tenue d’un Bureau d'audience publique sur l’environnement (BAPE).«Ce qu’on aurait demandé, ce sont des audiences en présence, où les gens puissent venir expliquer, exposer [leur point de vue]. Des audiences couvertes médiatiquement, qui aident le public à s’informer, à chaque séance, quels sont les enjeux, parler des conséquences écologiques, économiques des choix qu’on va faire», a expliqué Mme Bélanger-Southey.

Une tournée au Québec

Pour rappeler son importance à la population, Marie-Eve Bélanger-Southey et le co-réalisateur du documentaire «Après la Romaine», Nicolas Boisclair, parcourent le Québec.

Ils se sont arrêtés mercredi soir à Baie-Comeau, où 25 personnes ont assisté à la présentation du film et participé à une discussion sur l’avenir énergétique.

«Nous, on fait un film sur des questions énergétiques. On veut faire de l’éducation grand public avec ça. Comme notre précédent film, “Chercher le courant”, on amène de l’information au public pour que, comme société, on fasse des choix plus éclairés», a souligné Nicolas Boisclair.

«Ça serait vraiment dommage qu’on se réveille dans 15 ans, et qu’on se dise, maintenant on a développé plein de projets énergétiques, on a gaspillé ça avec des entreprises énergivores et notre transition énergétique n’est toujours pas faite», a-t-il conclu.

Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie n’a pas pu répondre aux questions de TVA Nouvelles jeudi.