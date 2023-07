Un corps a été repêché dans la rivière Saint-Charles

Le corps d’une jeune femme a été repêché dans la rivière Saint-Charles jeudi soir à Québec.

Il s'agirait d'une jeune femme d'âge adulte, âgée d’environ 18 ans. La cycliste serait tombée à l’eau pour une raison encore inexpliquée.

Marcel Tremblay/Agence QMI

Le corps a été sorti de l'eau vers 20h15. Suivant le protocole, des manoeuvres de réanimation ont été tentées en vain dans l'ambulance qui a mis de longues minutes avant de quitter les lieux.

Marcel Tremblay/Agence QMI

Tous les services d'urgence ont été alertés un peu après 16h30 et l'opération majeure s'est poursuivie pendant quelques heures après l'appel initial.

Opération importante

L'équipe de sauvetage nautique et la Garde côtière était aussi au travail avec les plongeurs de la SQ.

Un drône et un hélicoptère ont aussi utilisés près du quartier Saint-Roch, à proximité de la rue du Pont et de la 3e Avenue. On scrutait principalement la rivière entre le pont Dorchester et le pont-tunnel Joseph-Samson.

Jean-François Racine / Journal de Québec

À bord des embarcations, les équipes ont vérifié les berges en direction du port.

Les policiers n'ont pris aucune chance.

Des vérifications ont été nécessaires afin de valider les informations certaines étant contradictoires au départ.

Jean-François Racine / Journal de Québec

Selon la police, une petite fille qui accompagnait la femme tombé à l'eau a demandé de l'aide à une passante. Celle-ci, une femme âgée dans la cinquantaine, aurait sauté dans la rivière pour tenter de localiser la personne disparue.

Marcel Tremblay/Agence QMI

Un vélo et des chaussures ont été retrouvés.

Dans une situation où chaque minute compte, les informations importantes ont parfois été plus lentes à colliger puisque le secteur est habité par plusieurs immigrants qui ne parlent pas français.

Marcel Tremblay/Agence QMI

Une femme était également en crise aux abords du cours d'eau.

Marcel Tremblay/Agence QMI

Un coroner

Pour le moment, les circonstances du drame demeurent nébuleuses. Accident bête ou geste désespéré, la police n'écarte aucune hypothèse.

Marcel Tremblay/Agence QMI

Il est trop tôt pour confirmer l’identité du corps retrouvé. Le dossier a été transmis au coroner.

Près de Québec, un autre incident nautique s'est produit mercredi. Un jeune Ukrainien aurait été emporté par le courant de la rivière Etchemin, dans le secteur de Saint-Anselme.