Dire adieu à la propriété... et à la location rêvée

Le marché immobilier semble embourbé dans un marasme duquel il ne peut se dépêtrer, alors qu’à la façon d’un cercle vicieux l’entrave à la propriété se répercute sur la location.

Une étude publiée par le Centre canadien de politiques alternatives révélait mercredi le salaire requis pour se loger dans le Grand Montréal.

Le rapport intitulé «Pas les moyens de se loger» indique qu’un salaire minimal de 20,30 $ l’heure est requis pour louer un 4 1⁄2 dans la région métropolitaine de Montréal.

Or, le marché de la location est intimement lié à celui de la propriété.

«Si les gens ne sont pas capables d’acheter parce qu’ils n’ont pas le budget, ils vont se tourner vers la location, et là s’il y a trop de monde qui cherchent des logements, il n’y en a pas de logements», détaille en entrevue à TVA Nouvelles la courtière en immobilier Mélanie Bergeron.

En construisant davantage de logements, le gouvernement actuel espère pallier la pénurie qui accable la province et ainsi atténuer la crise.

«C’est un cercle vicieux: on dit, il faut construire de nouveaux logements, mais là en ce moment je vois des promoteurs qui ont interrompu leur projet parce que les gens n’ont pas le moyen d’acheter», explique Mme Bergeron.

Selon la courtière en immobilier, la pandémie participerait à la crise du logement. Elle remarque en effet que de nombreux couples ont décidé depuis de se séparer, augmentant la pression «tant sur le locatif que sur le marché de l’achat.»

Le rêve d’acheter une maison familiale avec une cour, une piscine et une entrée de stationnement, lequel a longtemps constitué un modèle, est devenu inenvisageable pour de nombreux couples.

«Les premiers acheteurs souvent vont se tourner vers un condo pour espérer payer un petit peu de capital pour le revendre et par la suite peut-être acheter une maison», précise Mme Bergeron.

«Ce qu’on voit, depuis la hausse des taux d’intérêt depuis un an, un an et demi, c’est clair qu’il y a des gens qui n’ont pas du tout la même capacité d’achat d’une maison», ajoute-t-elle.