Fonctionnaires en région: des délais pour les nouveaux bureaux partagés

L'implantation des bureaux gouvernementaux partagés pour le transfert de fonctionnaires en région accuse du retard. Initialement prévu cet été, l'ouverture du premier établissement du genre se fera à l'automne.

Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme que le premier bureau partagé pour les employés de la fonction publique transférés en région ouvrira à New Richmond cet automne. Les installations pourront accueillir une trentaine de travailleurs en mode hybride.

Québec a annoncé l'ouverture de trois autres bureaux partagés dans l'Est-du-Québec pour son plan de régionalisation de 5000 emplois du secteur public.

Le bureau de Baie-Comeau devrait voir le jour à l'été 2024, selon les échéanciers de la Société québécoise des infrastructures (SQI).

Pour le moment, le plan de déploiement réalisé par la SQI n'établit aucun échéancier pour les bureaux de Gaspé et de Matane.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, souhaite un échéancier pour l'ouverture du bureau de Matane.

«C'est un autre engagement qui a été pris, qu'il y aurait ce type de bureau à Matane. Un échéancier, c'est le minimum. Qu'est-ce que va faire ce bureau ? Combien d'employés ? Quel est son rôle ? On n'en sait rien. Si on est capable d'annoncer des maisons des aînés qui sont drôlement plus complexes, je pense qu'on est capable de confirmer les bureaux qui vont permettre à des fonctionnaires de venir travailler en région», a précisé M. Bérubé.

Selon les dernières données disponibles, 3396 emplois de la fonction publique au Québec ont été régionalisés. Dans la région, on parle de 322 postes transférés au Bas-Saint-Laurent, de 124 postes en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de 31 postes sur la Côte-Nord.

Plus d'informations sont réclamées sur les transferts effectués par certains élus.

«Les gens tiennent à ça, il ne faut pas passer à côté. Faut que ça fonctionne et faut prendre les moyens pour y arriver et en ce sens-là, c'est le gouvernement du Québec qui a une démonstration à faire. Moi, je vais vérifier à chaque mois, c'est qui ces fonctionnaires-là qui seraient rendus en région. Je vous répète. Sur 322 au Bas-Saint-Laurent, je n'en connais aucun», a ajouté M. Bérubé.

Québec souhaite régionaliser un total de 5000 postes de fonctionnaires d'ici 2028.