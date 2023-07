La Cour donne raison au promoteur Louis Lessard contre son associé

La Cour donne raison au promoteur Louis Lessard dans la cause qui l’opposait à son associé dans un projet immobilier à Lévis.

Les deux hommes d’affaires s’affrontent devant les tribunaux depuis 2017. Louis Lessard est aussi le promoteur qui possède le terrain sur lequel s’érigeait l’église Saint-Cœur-de-Marie, sur la Grande Allée, à Québec. Son partenaire, l’homme d’affaires montréalais André Moisan, l’accusait, ainsi que sa compagnie Groupe Rovin, de vouloir «s’enrichir illégalement de 3,5 millions $».

Il a réussi à faire saisir six terrains situés près de la rue Dijon, à Lévis, appartenant à la compagnie de Lessard, dont il était actionnaire minoritaire. Il reprochait à Lessard de ne pas avoir respecté son engagement de consentir un acte hypothécaire en sa faveur afin de garantir le remboursement des sommes qu’il a investies.

Faux document

Louis Lessard a réfuté ces allégations en affirmant que son associé a utilisé un faux document pour soutenir ses prétentions.

Dans un jugement rendu le 14 juillet par la Cour supérieure, le juge Simon Hébert a tranché en faveur de M. Lessard.

Le juge conclut qu’André Moisan et sa compagnie ont «comploté pour dégarnir le groupe Rovin de ses seuls biens, les immeubles». Pour ce faire, il a utilisé de «faux documents», tranche le magistrat.

Dommages punitifs

En conséquence, il a rejeté la demande d’André Moisan en oppression et dommages pour concurrence déloyale. Il le condamne aussi à payer à Louis Lessard la somme de 500 000 $ en dommages-intérêts punitifs, plus les frais judiciaires. Dans deux autres recours jugés sur la même preuve, André Moisan est par ailleurs condamné à payer des sommes totalisant plus de 5 millions $ en dommages de toutes sortes.

Le juge ordonne l’annulation des actions que détient Moisandré, la compagnie de M. Moisan, dans Rovin, et destitue M. Moisan de ses fonctions d’administrateur. De plus, il annule l’acte de vente et l’acte hypothécaire des terrains de Rovin.