L'allocation canadienne pour enfants bonifiée de 6,3%

Les chèques d’allocation canadienne pour enfants seront majorés de 6,3% à compter de maintenant, pour tenir compte de l’inflation.

Les familles qui en ont le plus besoin peuvent recevoir annuellement jusqu’à 7347$ par enfant de moins de six ans et 6275$ par enfant de six à 17 ans.

Chaque année, l’allocation instaurée en 2016 est indexée en juillet à partir des données de l’indice des prix à la consommation.

Les sommes reçues sont libres d’impôt et fixées en fonction du revenu pour soutenir les familles à faible et moyen revenu qui ont des enfants de moins de 18 ans. Les seuils de revenus en vertu desquels l’allocation est réduite augmentent aussi chaque année en fonction de l’inflation.

« L’Allocation canadienne pour enfants est l’un des programmes les plus importants que le gouvernement a mis en place. Elle a aidé les familles canadiennes à assumer les coûts liés à l’éducation des enfants de moins de 18 ans, ce qui est essentiel à leur bien-être et à la croissance de notre économie. Nous sommes déterminés à continuer d’investir dans des programmes comme l’Allocation canadienne pour enfants, qui contribuent à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens », a indiqué la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.