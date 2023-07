L'armée américaine «très préoccupée» par le sort de son soldat en Corée du Nord

Une haute responsable de l'armée américaine s'est dite jeudi «très préoccupée» par le sort et «la manière dont pourrait être traité» le soldat américain détenu en Corée du Nord après avoir traversé la frontière avec la Corée du Sud.

«Je suis très, très préoccupée par le fait que le soldat (Travis) King soit entre les mains des autorités nord-coréennes (...) Je m'inquiète de la manière dont il pourrait être traité», a déclaré la secrétaire aux Armées, Christine Wormuth, lors du forum sur la sécurité à Aspen, dans le Colorado (ouest).

Elle a cité le cas d'Otto Warmbier, un Américain détenu en Corée du Nord pendant un an et demi avant d'être relâché en 2017 dans le coma et qui était décédé six jours après son retour aux États-Unis.

Travis King, soldat de deuxième classe engagé depuis 2021, devait rentrer aux États-Unis pour y faire face à une procédure disciplinaire lorsqu'il a quitté l'aéroport, rejoint un groupe visitant la zone démilitarisée entre Corée du Sud et Corée du Nord, puis traversé la frontière, a-t-elle indiqué.

Christine Wormuth a précisé que les États-Unis étaient toujours sans nouvelles jeudi de leur soldat, malgré de multiples tentatives de contact, notamment via les Nations unies afin de tenter de le «ramener» aux États-Unis.

«À ce stade, on ne sait pas grand-chose et je ne pense pas que nous ayons pu contacter avec succès les autorités nord-coréennes», a-t-elle reconnu.

Il «avait agressé une personne en Corée du Sud, avait été détenu par le gouvernement sud-coréen et allait revenir aux États-Unis pour en subir les conséquences au sein de l'armée. Je suis sûre qu'il était confronté à cela», a-t-elle déclaré.

«Il se peut qu'il n'ait pas eu les idées claires, franchement, mais nous n'en savons rien», a-t-elle encore dit.