Démission de Joëlle Boutin: le PQ veut «battre la CAQ» à Québec

Moins d’une journée après la démission de la caquiste Joëlle Boutin à titre de députée de Jean-Talon, le Parti Québécois est déjà en mode offensif et souhaite «sortir la CAQ» de son comté à Québec. Une habile stratégie, selon un expert en communication politique.

• À lire aussi: La députée caquiste Joëlle Boutin démissionne et retourne dans le secteur privé

• À lire aussi: Démission de Joëlle Boutin: des doutes et un peu de cynisme

Le PQ est déjà en mode élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon. Même si le premier ministre François Legault a six mois devant lui avant de la déclencher, les péquistes espèrent profiter de leur élan dans les sondages pour conquérir ce territoire pour la première fois de son histoire. Avant l’élection de Joëlle Boutin en 2020, il s’agissait d’un château fort libéral.

Or, le Parti Québécois est en tête des intentions de vote dans la région de Québec, selon le dernier sondage Léger-Le Journal.

Depuis jeudi matin, la formation souverainiste a lancé une offensive publicitaire sur les réseaux sociaux. Le slogan: «Battre la CAQ à Québec».

Une élection partielle aura lieu dans la circonscription de Jean- Talon, à Québec. C’est le temps de se mobiliser, c'est le temps de gagner.



Pour faire un don : https://t.co/8KVTSGl9Em

Prenez votre carte de membre : https://t.co/FQqtOJ3G7H

Devenez bénévole :… pic.twitter.com/1vsTkEiBfh — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) July 20, 2023

«Une élection partielle aura lieu dans la circonscription de Jean-Talon à Québec. C’est le temps de se mobiliser, c’est le temps de gagner», a écrit le chef Paul St-Pierre Plamondon, toujours en congé parental. Dans ce même tweet, PSPP fait un appel au don et sollicite les gens à devenir membre du parti.

La formation ajoute que Joëlle Boutin «a annoncé sa démission seulement 9 mois après les dernières élections» et qu’il «est maintenant temps d’envoyer un message clair à la CAQ», demandant de sortir le parti de François Legault de Jean-Talon.

Habile

Selon l'expert en communication politique Philippe Dubois, le PQ a été très habile en y allant d'une offensive rapide. «Pour le PQ, c'est stratégiquement très intéressant parce qu'il semble y avoir un momentum du PQ dans la région de Québec. Ils veulent miser sur ce momentum-là le plus tôt possible pour se positionner comme alternative», a expliqué le professeur de communication publique et politique à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Mais pourront-ils battre la CAQ qui l'a remporté avec 3000 voix sur QS il y a neuf mois? «C'est la grande question avec un grand point d'interrogation. Si le PQ arrive deuxième, ils pourront se targuer d'une victoire morale», croit l'expert.

Rappelons que Jean-Talon a longtemps été un château fort libéral. Le portrait a toutefois changé depuis.

«Pour les libéraux, ils ne pourraient pas être dans une pire position», signale M. Dubois. Lors de la dernière élection, la formation a peiné à trouver un candidat, avant de se tourner vers une employée du parti; Julie White.

«Sans chef à leur tête, dans un processus de réflexion, on ne sent pas d'étincelle pour reconquérir ce comté-là», dit-il.

Joëlle Boutin a annoncé sa démission seulement 9 mois après les dernières élections, une partielle sera donc déclenchée dans la circonscription de Jean-Talon.



Il est maintenant temps d’envoyer un message clair à la CAQ. On ne peut plus laisser François Legault nous faire mille… pic.twitter.com/BgC6g7WjIP — Parti Québécois (@partiquebecois) July 20, 2023

Duhaime en réflexion

De son côté, le chef du Parti conservateur est en réflexion. Il doit rencontrer les militants de Jean-Talon la semaine prochaine afin de faire le point, a-t-il indiqué à notre Bureau parlementaire.

Sur les ondes de RadioX jeudi matin, il a souhaité que la CAQ ne présente personne contre lui. «Est-ce que monsieur Legault est prêt à ce que les 530 000 Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec [aux dernières élections] puissent avoir une voix sur 125 à l’Assemblée nationale? Est-ce que M. Legault est prêt à annoncer dès aujourd’hui qu’il n’y aura pas de candidature de la CAQ si je dépose ma candidature», a-t-il déclaré.

Le chef conservateur n’obtiendra toutefois pas cette faveur de la part de la CAQ. Le porte-parole du premier ministre, Ewan Sauves, a confirmé que la formation de François Legault présentera «un ou une candidate».

En 2022, c’est Olivier Bolduc de Québec solidaire qui était arrivé deuxième, 10% derrière Joëlle Boutin. La formation confirme qu’il y aura une investiture comme à l’habitude. «Ce sont les membres qui choisissent parmi les candidats et candidates», a indiqué la porte-parole Stéphanie Guévremont.

Écoutez l'entrevue de Marie Montpetit avec Joël Arseneau, député péquiste des Îles-de-la-Madeleine via QUB radio :

Malgré l’augmentation

Mercredi, Joëlle Boutin a annoncé qu’elle quittait ses fonctions pour des raisons familiales et professionnelles. Elle a accepté une offre qu’elle ne pouvait pas refuser au sein de l’importante firme Levio liée à la transformation numérique au Québec.

Photo Stevens LeBlanc

Joëlle Boutin laisse ainsi sur la table un salaire annuel comme députée d’environ 160 000$, à la suite de l’augmentation de salaire votée par les députés à la fin de la récente session parlementaire.

Mme Boutin faisait partie des membres du caucus déçus de ne pas avoir été nommés au Conseil des ministres. Une situation qui n’a «pas du tout» joué un rôle dans sa décision de quitter la politique, a-t-elle affirmé. Malgré cette hausse de 30%, Mme Boutin a décidé de démissionner. Elle deviendra associée chez Levio dès le mois d’août prochain.

Lors de sa démission mercredi, elle a signalé que «la politique est une opportunité extraordinaire qui nécessite aussi des sacrifices au niveau professionnel» et «qu’il y a certaines opportunités qu’on ne peut pas refuser».

Avant d’être élue, Mme Boutin était d’ailleurs cheffe de cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique. Il s’agit d’un domaine qu’elle connaît bien.

Levio conseil est une des entreprises ayant de nombreux contrats avec le gouvernement et avec plus de 300 entreprises au Québec.

Rappelons qu’une élection partielle coûte en moyenne 585 000$ aux contribuables.