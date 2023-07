Le projet de parc éolien sur la glace

Le projet de parc éolien est sur pause dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Les élus passent leur tour pour l’appel d’offres et exigent plus de temps avant d'aller de l'avant.

« Il restait encore beaucoup de travail à faire et le contexte de la MRC est particulier parce qu'il y a de la compétition. On a trois entreprises qui veulent déposer des projets et c'est difficile d'avoir de l’information », explique la préfète de la MRC, Geneviève Dubois.

Le délai fixé par Hydro Québec est trop court. La Société d'État a lancé un appel d'offres pour 1 500 mégawatts de source éolienne et le dépôt des projets est le 12 septembre.

Ce n'est pas un non définitif pour les élus du Centre-du-Québec. Ils veulent attendre les prochains appels d'offres.

« C'est sûr qu'il y a des entreprises qui vont être déçues parce qu'ils ont mis beaucoup de temps et d'énergie. Mais, ce n'est pas un non! On est juste en train de dire qu'on veut mieux se préparer », rectifie Geneviève Dubois.

Les élus ne ferment pas la porte à l'énergie éolienne. La semaine dernière, ils étaient en visite à Saint-Michel en Montérégie, une municipalité qui a opté il y a une dizaine d'années pour ce type d'énergie verte.

Le comité mis en place dans la région poursuit ses démarches pour disposer d’une réglementation qui respecte l'environnement et les citoyens.

Le sujet polarise

L'acceptabilité sociale n'est pas gagnée au sein de certaines municipalités. Jeudi, des citoyens de Grand-St-Esprit ont remis une pétition de 210 signatures au bureau municipal.

Quant aux trois promoteurs, Innergex, Kruger Énergie et EDF, difficile pour l'instant de dire si ce changement de cap de la MRC les fera fuir ou si le temps gagné jouera en leur faveur.

Kruger Énergie a pris connaissance de la décision de la MRC de Nicolet-Yamaska et comprend sa position. « L’acceptabilité sociale a toujours été au cœur de la réussite de nos projets. Nous sommes heureux d’avoir pu présenter notre projet de parc éolien dans le Centre-du-Québec devant les citoyens de la MRC lors de deux rencontres publiques tenues en mai dernier », mentionne-t-on dans une réaction écrite.

Kruger Énergie espère avoir l’opportunité de présenter à nouveau un projet à la MRC et la population lorsqu’elles seront prêtes et répondre à toutes préoccupations ou questions qu’elles pourraient avoir.