Le transfert de Bernardo était judicieux, tranche SCC

OTTAWA | La décision controversée de transférer le violeur et tueur en série Paul Bernardo d’un pénitencier à sécurité maximale à moyenne était judicieuse et conforme à toutes les lois, tranche le Service correctionnel du Canada (SCC).

• À lire aussi: Transfert du tueur en série Paul Bernardo: le mauvais quart d’heure du ministre Mendicino

• À lire aussi: Transfert de prison pour Paul Bernardo : Trudeau «comprend» la «consternation»

Devant le tollé qu’a provoqué le transfert, l’agence fédérale a entrepris un nouvel examen de la décision.

«Le comité d’examen a conclu que les décisions visant la reclassification de Paul Bernardo au niveau de sécurité moyenne et son transfèrement vers l’Établissement de La Macaza étaient judicieuses et conformes à toutes les lois et les politiques applicables», affirme Anne Kelly, la commissaire de SCC.

Paul Bernardo est détenu depuis 1993 pour les meurtres sordides des adolescentes Leslie Mahaffy et Kristen French. Il est admissible à une libération conditionnelle totale depuis 2018.

Des proches des victimes ont vivement dénoncé le transfert de Paul Bernardo.

«On doit les garder au centre de ce qu'on est en train de faire, les familles French et Mahaffy, qui pleurent encore la perte de leurs filles, même des décennies plus tard», affirme le premier ministre Justin Trudeau.

Mme Kelly a déploré la douleur causée aux victimes par l’intense médiatisation de cet épisode.

Elle a néanmoins souligné que SCC est constamment à la recherche de « l’équilibre parfait» entre la sécurité du public, le traitement humain des condamnés et le droit des victimes.

«Je travaille au SCC depuis près de 40 ans, et je sais que nos sentiments envers un délinquant ne doivent pas guider nos décisions», s’est-elle justifiée.

La commissaire Kelly s'est aussi voulu rassurante, indiquant qu'un détenu peut être renvoyé en sécurité maximale à tout moment.

Pour le chef conservateur Pierre Poilièvre, ce n'est pas suffisant.

Il réclame un renforcement des lois.

«Au moins rédiger une directive obligeant que tous les meurtriers multiples restent dans des prisons de sécurité maximale», dit-il.

Un ministre sur le grill

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, s’est retrouvé sur la sellette dans toute cette affaire.

M. Mendicino a soutenu avoir été informé du transfert uniquement après les faits, soit le lendemain, le 30 mai.

Or, son bureau aurait été mis au courant en mars, puis encore le 25 mai.

Le ministre Mendicino soutient que le ministère ne lui aurait pas communiqué l’information.

Il a par la suite ordonné à son personnel d’être tenu au courant du «transfèrement de tout délinquant dangereux ou très médiatisé».

Dans son rapport, Mme Kelly recommande que son organisme communique mieux avec les victimes de ses décisions.

À la suite de cette saga, le parti conservateur a demandé la démission du ministre alors que le Bloc québécois souhaite que son ministère se reprenne en main.

«Ce serait quand même le fun que le ministre de la Sécurité publique consulte ses courriels de temps en temps, partage le député de Drummond, Martin Champoux. Lui prétend ne pas avoir été au courant alors que, clairement, son ministère était informé.»

Un remaniement ministériel est prévu pour la fin juillet.

- Avec TVA Nouvelles