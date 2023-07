Loi sur les nouvelles en ligne: Meta «se fout des politiciens»

Malgré leur décision de cesser de relayer les nouvelles lorsque le projet de loi C-18 sera adopté, les géants du web Meta et Google ont une attitude bien différente en ce qui a trait à leurs discussions avec le gouvernement, selon le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

En entrevue à TVA Nouvelles, le ministre indique qu’il continue d’avoir un dialogue avec Google concernant le projet de loi malgré l’annonce de ce dernier qu’il cessera de relayer les nouvelles lors de son adoption.

«On a eu des discussions très constructives cette semaine, dit-il. On leur parle encore la semaine prochaine. Ce n’est pas toujours des discussions faciles.»

Cependant, Meta serait moins ouvert au dialogue.

«Google et Meta ont déjà dit que quand le projet de loi entrera en vigueur, ils ne donneront plus accès aux nouvelles, ce qui est complètement irresponsable, mais leur attitude est différente, explique-t-il. Google a démontré qu’elle est prête à discuter, et c’est ce qu’on fait avec eux. Meta [...] dit "on fait ce qu’on veut".»

M. Rodriguez dénonce l’attitude de la maison-mère de Facebook, Instagram et Threads.

«Vous avez une compagnie qui est grosse, qui est puissante, qui a de l’argent, qui a de gros avocats qui viennent nous dire chez nous au Québec et au Canada "nous autres on se fout des politiciens, on se fout des gens que le peuple a élu et on va faire ce qu’on veut" et ça ce n’est pas acceptable.»

Le ministre a d’ailleurs salué le mouvement des dizaines d’entreprises d’accorder davantage de leur budget aux nouvelles locales et dit continuer à dialoguer avec les provinces afin de les sensibiliser à cet enjeu.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus