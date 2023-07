Manipulations de recherches: le Canadien Marc Tessier-Lavigne quitte son poste à Stanford

Le neuroscientifique canadien Marc Tessier-Lavigne s’est retrouvé dans l’obligation de quitter son poste de président de l’Université Stanford, aux États-Unis, après que des preuves de manipulation de données ont été trouvées dans des articles qu’il a cosignés.

L’homme est reconnu comme un leader mondial dans le domaine de la science du développement du cerveau avec des recherches portant sur la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson.

Avec 74 articles universitaires à son actif et plus de 150 collaborations, Marc Tessier-Lavigne va devoir rétracter trois de ses articles et en corriger deux autres après le rapport d’un comité d’examen qui fait état de «graves lacunes», a rapporté jeudi le Globe and Mail.

Le rapport n’accuserait pas le Dr Tessier-Lavigne d’actes scientifiques répréhensibles. «[Il] n’a pas personnellement commis d’inconduite en matière de recherche», a précisé le comité.

Cependant, plusieurs membres de son laboratoire «semblent avoir manipulé des données de recherche et/ou ne pas avoir respecté les pratiques scientifiques acceptées», indique le document de 95 pages selon le média.

«Je n’ai jamais soumis un article scientifique sans être fermement convaincu que les données étaient correctes et présentées avec précision», a témoigné de son côté le neuroscientifique, dans une lettre adressée mercredi à la communauté de Stanford.

Ces allégations d’irrégularités dans les recherches sont apparues depuis l’année dernière et ont été repérées par une ancienne chercheuse de Stanford qui est spécialisée dans la détection de la manipulation d’images, selon ce qu’avait mentionné le journal étudiant The Stanford Daily.

Le Dr Tessier-Lavigne restera tout de même professeur à l’université, a fait savoir Stanford.