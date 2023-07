Meta veut insérer de la pub dans les médias pour dénoncer Ottawa

Meta a tenté d’insérer de la publicité pour s’attaquer à la Loi sur les nouvelles en ligne dans des médias traditionnels, alors que nombre d’entre eux ont cessé tout achat publicitaire au géant de la tech qui promet de bloquer leur contenu prochainement.

«On [Meta] essaie de placer de la publicité sur les médias qu’on est en train d’étouffer en cannibalisant les revenus publicitaires en refusant de se conformer ou d’appliquer une loi qui vise simplement à ce qu’il y ait un juste partage des revenus publicitaires pour les salles de nouvelles», a déclaré le bloquiste Martin Champoux, en entrevue sur Qub jeudi.

«J’ai trouvé ça absolument arrogant, je manque de mots pour dire comment je méprise cette tactique de Meta», a poursuivi le député, parmi les plus actifs dans le dossier opposant Ottawa aux géants du web.

Québecor, Cogeco et Bell sont parmi les entreprises qui ont vu ces placements de Meta être insérés sur leurs plateformes contre leur gré, l’insertion de publicités se faisant à travers des plateformes d’achat de publicité libre-service en ligne.

Québecor a promptement annulé et bloqué la circulation de cette publicité sur l’ensemble de ses publications.

«Le Journal confirme que Facebook a utilisé les outils de placement publicitaire programmatique pour diffuser des publicités sur ses plateformes au cours des derniers jours et qu’elles ont été bloquées», a affirmé Véronique Mercier, porte-parole de Québecor.

Cogeco a indiqué pour sa part avoir refusé de faire circuler un segment radio d’une trentaine de secondes qui véhiculait le même message.

«Nous avons effectivement décidé de nous abstenir d’utiliser notre temps publicitaire pour diffuser un message qui se positionne contre les lois au Canada. Cependant, nous accueillerons les représentants de META sur nos ondes s’ils désirent débattre leurs points de vue», a fait savoir par courriel Diane Patenaude, directrice marketing pour Cogeco.

Le directeur des communications de La Presse, Michaël Majeau, a mentionné que le quotidien n’a pas reçu d’offre d’achat pour de l’espace publicitaire, «et nous n’aurions pas l’intention de l’accepter, advenant», précise-t-il.

La campagne de Meta s’étend aussi sur son propre terrain, l’entreprise ayant commencé à faire circuler des publicités sur ses plateformes pour dénoncer C-18.

Dans sa campagne multiformats, Meta informe le public qu’il «ne sera plus possible de consulter et publier des contenus d’actualité sur Facebook et Instagram au Canada», puisque c’est «la seule manière» qu’elle détient pour «raisonnablement» se conformer à la Loi sur les nouvelles en ligne.

«La Loi sur les nouvelles en ligne suppose à tort que les entreprises de médias sociaux profitent injustement des contenus d’actualité partagés sur nos plateformes, alors que c’est l’inverse qui est vrai», a soutenu l’entreprise.

Meta et Google ont promis de bloquer l’accès au contenu des médias canadiens pour dénoncer l’adoption de cette loi controversée.

En guise de riposte, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de nombreuses villes, des sociétés d’État, des médias et même des entreprises ont annoncé qu’ils coupaient le cordon publicitaire avec l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg.

Appelé à commenter la chose, le ministre responsable du dossier, Pablo Rodriguez, a invité Meta à revenir à la table de négociations.

«Si Facebook pense vraiment que les nouvelles n’ont pas de valeur, ils peuvent le dire à la table de négociations. Les menaces de retirer les nouvelles au lieu de se conformer aux lois de notre pays ne font que souligner le pouvoir que les plateformes détiennent sur les organismes de presse, tant sur les petits que les grands», a déclaré le ministre.