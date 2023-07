Météo au Québec: quelques régions enfin sous le soleil jeudi

Si quelques régions ont eu un avant-goût du beau temps mercredi, la majorité du Québec recevra du soleil jeudi, même si des précipitations sont encore prévues dans certaines régions de l’ouest de la province en après-midi et en soirée.

Les régions de Montréal, de l’Estrie et de la Côte-Nord auront un ciel bleu toute la journée, avec quelques nuages à l’occasion. Le facteur humidex fera monter la température autour des 32 degrés, sauf pour la Côte-Nord, qui aura un temps plus frais, soit de 21°C, selon les données d’Environnement Canada.

Le Centre-du-Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean auront un temps similaire à la métropole, à l’exception des risques de 30% et 40% d’averses en après-midi. Dans les Laurentides, on évalue un risque de 30% d’orages.

L’Abitibi-Témiscamingue sera davantage dans l’ombre jeudi, avec un temps nuageux et des risques d’averses et d’orages en après-midi. Le mercure devrait se rapprocher des 30 degrés avec l’humidité.

Les habitants de l’Outaouais auront un beau début de journée, mais les risques d’averses seront au rendez-vous en début de soirée. Le facteur humidex fera augmenter la température ressentie, qui atteindra 33 degrés.