Milieu de travail hybride: les jeunes plus exclus que leurs collègues

L’écart entre les générations s’invite dans les milieux de travail hybrides. Les générations Z et Y seraient deux à trois fois plus susceptibles d’être rejetées que la génération X et les baby-boomers lors des réunions virtuelles, selon un sondage.

En ce qui les concerne, les membres de la génération X et les baby-boomers étaient deux fois plus capables d'affirmer qu'ils ne se sentaient jamais exclus d'une conversation.

Plus de deux personnes sur cinq provenant des Z et Y (41%) ont toutefois admis qu’elles se sentent «aussi impliqués que lorsqu'ils sont au bureau» quand elles allument leurs caméras pendant les réunions.

Il s’agit d’un mal nécessaire pour eux, selon le sondage, puisque plus de deux travailleurs sur trois ressentent une pression quotidienne à allumer leurs caméras lors des rencontres.

L’étude a été publiée au mois de juillet 2023 alors que les emplois en mode hybride restent encore très populaires, surtout auprès des jeunes. En effet, ce sont 6% des baby-boomers qui se déplacent au bureau cinq jours par semaine, contre 0% des Z. Par contre, deux personnes issues de la génération Y sur cinq sont en présentiel chaque jour, un chiffre plus élevé que les autres. Cela ne les empêche pas de se sentir plus exclus que la moyenne des baby-boomers.

Le sondage a été effectué auprès de 1845 participants par la compagnie dano-américaine Jabra, spécialisée en produits audio.