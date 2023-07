«Miraculous: le film»: Sympathique animation musicale

On constate depuis décembre dernier et la sortie du dernier Chat Potté un manque criant de films d’animation. La nature ayant horreur du vide, Netflix n’a pas tardé à s’emparer de la place laissée presque libre par Disney, Pixar et autres Sony Animation en proposant, il y a quelques semaines, l’excellent Nimona.

Miraculous: le film n’est malheureusement pas de la même trempe, même s’il se laisse regarder... surtout si le cinéphile ne connaît pas la série télévisée Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir.

Marinette Dupain-Cheng (voix d'Anouck Hautbois en version originale) est une adolescente mal dans sa peau qui fait fortuitement la connaissance d’Adrien Agreste (voix de Benjamin Bollen), ado traumatisé par la mort de sa mère et dont le père (voix d’Antoine Tomé), tout aussi affecté par la disparition de sa conjointe, utilise un joyau pour se transformer en Papillon Maléfique. L’homme souhaite trouver le Miraculous du titre afin d’exaucer son vœu de ramener celle qu’il aime à la vie.

Maître Fu (voix de Gilbert Lévy) sent la présence du Papillon Maléfique et dépêche donc la Coccinelle et le Chat Noir pour lui faire barrage, rôles qu’endosseront Marinette et Adrien, sans que la jeune fille sache que son partenaire n’est autre que l’ado dont elle est secrètement amoureuse.

En reprenant l’histoire d’origine de la série télévisée, les scénaristes Jeremy Zag, créateur de la série, et Bettina Lopez Mendoza effectuent certains changements, notamment pour faire tenir l’histoire en 102 minutes tout en en profitant pour faire de ce Miraculous: le film une comédie musicale aux chansons pas toujours pertinentes.

Évidemment, un passage au grand écran signifie que les personnages sont moins développés, que l’intrigue est moins détaillée et que la succession des scènes d’action, hommages particulièrement réussis aux films de kung-fu, confère un rythme artificiel au long métrage.

On appréciera les décors enchanteurs de ce Paris romantique et animé, où Notre-Dame se pare de mille feux et les jeunes s’amuseront volontiers des péripéties de nos deux héros.

Note : 3 sur 5

Miraculous: le film déboule en salle le 21 juillet, puis sur Netflix le 28 juillet.