Opération anti-marée noire au Yémen: une «menace» persistante, alerte Greenpeace

Greenpeace a mis en garde jeudi contre la «menace» persistante d'une marée noire en mer Rouge, alors que les Nations unies vont entreprendre une opération de transfert du pétrole stocké dans le FSO Safer, un pétrolier abandonné au Yémen.

Le Nautica, un navire de l'ONU, est arrivé dimanche dans les eaux yéménites pour permettre ce transfert complexe de 1,14 million de barils depuis le FSO Safer, particulièrement délabré, n'ayant bénéficié de quasiment aucune maintenance depuis le début de la guerre qui frappe depuis plus de huit ans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique.

Le risque d'explosion et de marée noire reste «une épée de Damoclès au-dessus de la tête de millions de personnes vivant dans la région» de Hodeida, dans l'ouest du Yémen, a assuré Greenpeace.

«La menace ne peut être écartée tant que le pétrole n'aura pas été complètement retiré (du FSO Safer) en toute sécurité», a indiqué l'ONG de défense de l'environnement dans un communiqué.

«Nous sommes heureux», s'est toutefois réjouit Ghiwa Nakat, directrice de Greenpeace pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. «C'est l'aboutissement d'années d'efforts (...) pour sauver la mer Rouge d'une bombe à retardement», a-t-elle déclaré à l'AFP.

Cette opération comporte «beaucoup de risques», a-t-elle ajouté, tout en disant avoir «pleinement confiance» dans l'ONU et les experts recrutés pour «minimiser ces risques».

«Une explosion lors du pompage en raison d'une différence de pression pourrait entraîner une fuite massive dans la mer Rouge», a précisé Ghiwa Nakat.

L'ONU se démène depuis des années auprès des autorités locales pour obtenir l'autorisation d'intervenir. Elle a aussi cherché désespérément à collecter des fonds nécessaires pour financer l'opération.

Ghiwa Nakat a estimé que la question du «recyclage» du navire en ruine pour empêcher des fuites des restes de fuel se poserait ensuite, appelant les compagnies pétrolières à financer cette opération.

Vieux de 47 ans, le Safer est amarré depuis les années 1980 au large du port stratégique de Hodeida. Sa maintenance a été interrompue en 2015 avec la guerre qui a plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde.

Une marée noire ferait des ravages sur la faune et la flore, les villages de pêcheurs et les ports essentiels du Yémen. Elle pourrait aussi perturber le trafic maritime international entre le détroit de Bab al-Mandab et le canal de Suez, qui mène à la Méditerranée.