Possible tornade en Estrie: des experts sur le terrain pour le déterminer

Des experts de la «Northern Tornadoes Project» de l’Université Western, en Ontario, ont visité l’Estrie, ce jeudi, pour déterminer si une tornade a bel et bien frappé certains secteurs de la région en début de semaine.

En fin d’après-midi mardi, des cellules orageuses ont frappé Brompton et Saint-Alphonse-de-Granby.

La force des vents a endommagé plusieurs bâtiments.Munis de caméras et de drones, les experts de la «Northern Tornadoes Project» (NTP) ont étudié la projection des débris pour comprendre le phénomène.

«La façon que les débris sont projetés ou que les arbres tombent peut nous dire s'il s'agit d'une tornade, et si c'est le cas, quelle est sa force. On regarde ce genre d'éléments, à savoir où c'est commencé et où ça s'est terminé. Bref, le plus de détails possible», a expliqué Dr. Connell Miller de la NTP.

L'équipe ontarienne devrait dévoiler ces conclusions, ce vendredi.