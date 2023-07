Saguenay: les Baieriverains auront une autre source d’eau potable temporaire

La demande des Baieriverains a été entendue puisque la Ville de Saguenay fournira de l'eau par camion-citerne aux citoyens de La Baie qui sont touchés par la contamination du réseau d'aqueduc, une solution temporaire d'ici à ce que les correctifs soient apportés.

Les citoyens du secteur touché sont nombreux à avoir adressé la demande à la ville afin d’obtenir une autre source d’approvisionnement en eau en attendant que les correctifs soient apportés au réseau d’aqueduc.

Bien que l’eau demeure potable dans le secteur malgré la présence de contaminants, selon les normes de Santé Canada, plusieurs craignent de la boire et souhaitent une alternative temporaire.

«Je pense que c'est une bonne mesure temporaire parce que c'est inquiétant», a mentionné l’un d’eux.

On ne sait toutefois pas quand cette mesure sera mise en place. Joint par téléphone, le conseiller de l'arrondissement, Michel Potvin, a indiqué que la ville s'affaire à obtenir une permission spéciale pour obtenir les camions-citernes demandés le plus rapidement possible.

«Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'on est dans un contexte où les gens ont besoin d'être rassurés sur un sujet qui est extrêmement complexe, besoin d'être rassurés sur quelles sont les conséquences potentielles», a affirmé Jean-François St-Gelais, un résident du secteur touché.

TVA Nouvelles

Déçus de la séance de mercredi

Une séance de question était allouée aux résidents du secteur mercredi, après le conseil de ville. Plusieurs ont admis avoir été déçus du déroulement et ne s’en sortent pas plus rassurés. C’est le cas de M. St-Gelais, qui déplore la manière dont l'information a été transmise aux citoyens.

«On est arrivé avec l'attente des questions des citoyens alors qu'en fait, ce qu'on doit expliquer aux citoyens, c'est l'ensemble de la situation. On devait partir de la base pour s'assurer de la compréhension, une pédagogie minimale. Ça aurait pu être fait autrement, ne serait-ce que pour donner un choix aux gens parce qu'ils sont inquiets», a-t-il expliqué.

TVA Nouvelles

Le fédéral réagit, la ministre aussi

Plusieurs se demandent si le fédéral interviendra dans cette situation. Pour la première fois, le premier ministre canadien a commenté le dossier.

«On va faire partie de la solution. Je sais que les discussions sont en cours. On reconnait la part de responsabilité que la base militaire a eue dans la contamination présente dans l'eau», a-t-il dit jeudi.

Rappelons que la présence d’une trop grande concentration des contaminants PFAS dans l’eau de certains secteurs de La Baie découle de la base militaire de Bagotville, qui utilise une mousse contenant ce produit afin d’éteindre des incendies d’hydrocarbure.

La ville de Saguenay a annoncé l’emprunt de 6 millions $ pour amorcer les travaux et la recherche dans le but de corriger la problématique, sans savoir si le fédéral rembourserait.

La ministre provinciale responsable de la région, Andrée Laforest, s’est montrée rassurante à ce propos.

«Il faut dire aux citoyens de ne pas être inquiets. Je vais tout faire en sorte pour que la facture ne soit pas refilée aux citoyens et à la Ville de Saguenay. Quand les montants seront bien mentionnés, à ce moment-là, c'est sûr que la Ville de Saguenay va faire une demande au fédéral et c'est certain que je serai la première pour aller cogner à la porte si parfois c'est trop long», a-t-elle déclaré.

La division d’approvisionnement de la Ville de Saguenay s’affaire actuellement à trouver une solution pour que les citoyens de La Baie puissent bénéficier de camions-citernes d’eau le plus vite possible.