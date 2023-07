«Si je voyais ça dans une maison, je le signalerais à la DPJ»: la vétusté d'un centre pour jeunes en difficulté à Montréal est décriée

Des jeunes en difficulté de Montréal sont hébergés dans un bâtiment tellement vétuste que les tuiles tombent du plafond et qu’une odeur d’humidité persiste, car l’eau s’infiltre sans cesse, dénoncent des intervenants de la DPJ.

«Des collègues sont venus et m’ont dit: “Si je voyais ça dans une maison, je le signalerais à la DPJ”. Alors que nous, on va chercher [les jeunes] à la maison pour qu’ils vivent ici», s’insurge, sous le couvert de l’anonymat, un intervenant du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation du Mont Saint-Antoine.

Les jeunes qui y sont hébergés ont des problèmes de comportement, de dépendance ou sont victimes de négligence, par exemple.

«Chaudières partout»

L’eau s’infiltre tellement dans le vieux bâtiment de l’est de Montréal que les «tuiles du plafond suspendu se gorgent d’eau et tombent». «Il y a des chaudières partout avec de l’eau qui coule», relate l’intervenant. Lors du violent orage de jeudi dernier, une tuile est tombée sur une toilette, notamment.

Cet hiver, un bris de tuyaux a même répandu une «eau noire stagnante» dans une unité, que les employés ont eux-mêmes nettoyée. Des champignons ont aussi été observés au ras-du-sol, l'hiver dernier.

«Ça sent l’humidité, c’est lourd», ajoute une autre intervenante, qui tait aussi son identité par crainte de représailles.

Un mulot a été retrouvé dans la chambre d’un jeune et des écureuils ont élu domicile dans les bureaux des éducateurs par le passé, poursuit-elle.

«On fait juste patcher, on ne répare pas vraiment», se désole-t-elle, pressant le gouvernement d’investir massivement dans l’édifice vétuste. Les tuiles qui tombent sont remplacées, mais les fuites se reproduisent.

«Si tu refais la salle de bain, ce serait le fun que le toit ne coule pas», renchérit un intervenant à propos de travaux entamés dans une salle de bain, où il n’y a qu’une douche fonctionnelle pour 12 jeunes.

Insécurité

«Ça crée de l’insécurité», indique la représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Caroline Letarte-Simoneau.

Le syndicat entend demander des tests de qualité de l’air et il a déposé une plainte à la CNESST, hier.

Les jeunes forcés de vivre 24 heures sur 24 au Mont Saint-Antoine se plaignent aussi. «On reçoit beaucoup d’agressions verbales à cause de ça, de leur colère. Ils vont dire: “Chez nous, c’est plus propre, pourquoi on m’envoie ici?”», raconte une intervenante.

Les parents aussi sont fâchés, dit-elle. «On les comprend, on les regarde avec un sourire gêné [lors des visites].»

Reconstruction complète?

Pour sa part, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal assure que l’équipe de services techniques est proactive et que la sécurité des employés et des usagers est une priorité.

Des travaux de 6 M$ ont été amorcés pour la toiture, des salles de bain, les armoires de cuisine, le système de drainage et le vide sanitaire, selon la porte-parole Marianne Paquette. Les travaux pour maintenir le bâtiment découlent de constats qui ont été mis en lumière bien avant la pandémie, planifiés depuis 2021, mais qui ont débuté en janvier dernier, précise-t-on.

Le CIUSSS est en discussion avec Québec pour une «reconstruction complète et majeure du site», un projet qui s'élèverait à 200 M$. Il souligne que l'âge avancé du bâtiment alourdit la facture des travaux et que les événements météorologiques des derniers mois n'ont pas aidé.

L'orage de jeudi dernier a endommagé pas moins de 27 installations du CIUSSS, touchées par des dégâts d’eau.