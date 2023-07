Soupçonnée du meurtre de son ex, elle avoue en avoir tué deux

Une femme est passée aux aveux deux fois plutôt qu’une en Louisiane, dans une affaire impliquant le meurtre de son ami de cœur.

Le service de police a rencontré Janice Hozier, 42 ans, après que le corps de Christopher Holden a été retrouvé dans un parc au cours du week-end.

La preuve a déterminé que la victime avait été tuée dans son appartement, à moins de 3 kilomètres du parc. La quadragénaire a été aperçue sur une bande de vidéo de surveillance en compagnie d’une autre personne.

Rencontrée par les enquêteurs, elle a admis être l’auteure du crime.

CNN

«Mme Frazier et un complice ont traîné son corps, l'ont placé dans la voiture, l'ont emmené au parc Brec et l'ont laissé là», a déclaré à CNN le lieutenant Ljean McKneely.

Mais Frazier ne s’est pas arrêté là : elle a aussi a admis le meurtre non résolu d’une autre ancienne flamme, Emanie Anderson, avait qui elle formait un couple deux ans plus tôt.

Les enquêteurs ont mentionné le nom de l’homme afin de déterminer s’ils pouvaient établir un lien entre la suspecte et ce dossier de meurtre.

«Elle avait été répertoriée comme suspecte potentielle dans la (mort de Holden), mais nous n'avions pas suffisamment de preuves pour conclure qu'elle l'avait fait. Au cours de notre interrogatoire, nous lui avons parlé du meurtre de 2021. Elle a avoué avoir ouvert le feu sur M. Anderson.»

Ce tournant dans l’enquête d’Anderson ne surprend pas la famille.

CNN

«J'ai parlé à sa mère au téléphone et elle m'a dit que si la police avait pris plus au sérieux ses soupçons sur Frazier à l'époque, Christopher Holden pourrait être encore en vie», raconte McKneely, selon qui la relation entre Frazier et la première victime était «volatile».

Selon les dossiers de la cour, l’homme a été arrêté pour l'avoir battu à plusieurs fois, allégations que conteste sa mère.

En revanche, dans la relation de Frazier avec Holden, aucune preuve documentée ne relate d’abus à son endroit. Pour la police, le fait qu'elle ait choisi de se débarrasser de son corps est révélateur.

«Au lieu d'appeler les forces de l'ordre, si cela avait effectivement été justifié, elle aurait appelé et donné sa version de l'histoire, a martelé le lieutenant. Cet acte montre qu'il existe une certaine intention de jeter le corps sans que les autorités ne le sachent.»

CNN

Frazier est accusée de deux chefs de meurtre au deuxième degré avec entrave à la justice.

La police ne commenterait pas les accusations possibles pour le complice allégué ou si une arrestation pour cette personne est imminente.