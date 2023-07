Tennis: les Championnats Banque Nationale battent leur plein

Les Championnats Banque Nationale de Granby se sont amorcés dimanche dernier et malgré le retour du format Challenger mixte, autant les organisateurs que la foule étaient prêts à accueillir les joueurs.

L’année dernière, Granby accueillait un tournoi de niveau 250 de la WTA, mais les exigences étaient beaucoup plus importantes. «On est contents de revenir avec notre format de tournoi initial», a souligné la directrice générale des Championnats, Patricia Simard.

Le niveau de jeu est tout de même relevé. Tellement, que tous les matchs se joueront à guichets fermés.

Des joueurs à surveiller

Nos Canadiens sont à surveiller. Rebecca Marino est la première tête de série du tournoi. La 92e joueuse mondiale a facilement remporté son match de jeudi pour se qualifier pour les quarts de finale.

Pour elle, ce tournoi est une préparation pour les Internationaux des États-Unis.

Un autre à surveiller en quart de finale vendredi est le Québécois Alexis Galarneau. «Dans les moments plus durs des matchs, je me sers de l’énergie que la foule me donne», a-t-il lancé.

TVA Nouvelles

Plusieurs de ces jeunes joueurs qui s'affrontent sur les terrains représentent le futur du tennis.

Les Championnats Banque Nationale se poursuivent jusqu'à dimanche. Si la pluie vient jouer les trouble-fêtes à nouveau, l'organisation est prête.