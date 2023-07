Tour de France: les deux Québécois parmi les meilleurs de l’étape

Guillaume Boivin a enregistré l’un de ses meilleurs résultats au Tour de France 2023 en terminant 24e de la 18e étape, et a été suivi pas très loin par Hugo Houle, jeudi.

Après les montagnes, les cyclistes ont retrouvé une route un peu plus clémente entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse, ce qui s’avérait une excellente nouvelle pour les sprinteurs. Les deux Québécois ont tenté d’amener le plus loin possible leur coéquipier d’Israel-Premier Tech Corbin Strong, mais celui-ci a dû se contenter du 13e rang.

«[Nous sommes] contents d’avoir les Alpes derrière nous. S’il y a un bon groupe qui part en échappée, ça peut nous intéresser. Il faut voir si les équipes de sprinteurs seront organisées pour contrôler la course», avait déclaré Boivin avant l’étape, selon le compte Twitter de la Grande Boucle.

Houle, quant à lui, a roulé dans le top 50 pour une quatrième journée consécutive, terminant finalement 35e. Le coureur de Sainte-Perpétue est 47e au classement général, à 2 h 41 min du maillot jaune.

L’écart est resté le même entre le meneur du Tour, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), et son dauphin, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Les deux rivaux ont terminé dans le même groupe, respectivement 28e et 26e.

À trois jours de l'arrivée à Paris, Vingegaard, qui sauf accident va remporter son deuxième Tour de France dimanche, conserve 7 min 35 s d'avance au classement général.

C’est le Danois Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) qui a remporté l’étape au sprint. Ils étaient quatre cyclistes à participer à l’échappée vers le fil d’arrivée. Précédemment, les coéquipiers d’Asgreen Julian Alaphilippe et Tom Declercq avaient tout fait pour désorganiser la poursuite en s'intercalant sans cesse au milieu des équipes de sprinteurs dans le peloton.

La 19e étape reliera Moirans-en-Montagne à Poligny, vendredi.

–Avec les informations de l’Agence France-Presse