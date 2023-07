Un pas de plus vers la concrétisation du train grande fréquence

La compétition est lancée : les entreprises dans la course pour élaborer les plans du train grande fréquence (TGF) qui doit relier Québec à Toronto sont sélectionnées.

Trois consortiums ont été ciblés pour passer à la phase suivante : Cadence qui regroupe quatre entreprises, Développeurs Ferroviaires Interurbains qui en représente dix et cinq autres qui font partie de Partenaires Ferroviaires QConnexion.

Les soumissions de projets détaillées pourront être déposées dès le mois de septembre, et ce jusqu'à l'été prochain.

Il y a toutefois des critères obligatoires à respecter, dont le nombre d'arrêts de base.

«On avait, de manière certaine, Montréal, Trois-Rivières et Laval. Ensuite, on va discuter de la possibilité d'inclure d'autres arrêts», a rappelé le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez.

Cette affirmation vient rassurer les Trifluviens qui sont officiellement considérés comme prioritaires.

«Ça nous rapproche bien sûr des grands centres. Ça nous permet de penser, en termes de qualité de vie du Trifluvien, à une bonification», a ajouté le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Les ministres sont restés prudents quant au coût du projet. On l'a été comparé au REM qui lui coûte 7 milliards $: le TGF sera quatre ou cinq fois plus gros en termes d'infrastructure. De quoi penser que des dizaines de milliards seront nécessaires pour le voir apparaitre chez nous.