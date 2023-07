Voici les règles à suivre en trottinette électrique, légale dès aujourd'hui

Dès aujourd’hui, les adeptes de trottinette électrique peuvent circuler librement dans les pistes cyclables de la métropole en toute quiétude. Pour entamer cette cohabitation avec les vélos, il y a toutefois des règles à respecter, à défaut de quoi vous pourriez écoper d’une amende de 200$.

D’abord, outre les voies réservées aux cyclistes, seules les routes où la vitesse maximale est inférieure à 50 km/h s’offrent à ces petits véhicules électriques. Précision importante, la voie cyclable doit être protégée par un aménagement physique.

En tout, cinq règlements clés doivent être respectés pour le bien-être et le mieux-vivre de tous les usagers : être âgé de plus de 14 ans, porter un casque en tout temps, ne pas utiliser d’appareil téléphonique (à vélo non plus), ne pas faire l’usage d’écouteurs et ne pas consommer d’alcool.

TVA NOUVELLES

De plus, il n’est pas permis de transporter un passager.

La présence du Service de police de la Ville de Montréal est d’ailleurs bien visible aux abords des voies naguère réservées aux bicyclettes pour le lancement du projet.

Les interventions les plus courantes? Le port des écouteurs.

Le nouvel assouplissement ne fait pas que des heureux, loin de là. Plusieurs citoyens se disent réticents à l’intégration des trottinettes dans les pistes cyclables déjà bondées.

«Ils vont vraiment trop vite!», de grogner un homme enfourchant un vélo au micro de LCN. «Ils ne font pas leurs arrêts, ici sur la piste cyclable comme sur l’avenue Mont-Royal. C’est dangereux, car ils arrivent derrière nous et on ne les entend presque pas.»

Un autre cycliste sondé sur le Plateau-Mont-Royal se montre sceptique face au projet : «je pense que ce sera difficile, mais on verra...».

Des ventes en augmentation

La légalisation de la trottinette électrique au Québec profitera aux différentes boutiques spécialisées à travers la province.

Sur la rue Prince-Arthur à Montréal, l’entreprise JUSST «s’attend à un essor de l’utilisation de ces trottinettes à l’avenir», explique le gérant Jordan Ah Soon en entrevue ce midi.

Environ une trentaine de trottinettes sont vendues mensuellement, entre 700 et 1300 dollars, dans ce magasin; des chiffres qui pourraient grimper au cours des prochaines semaines.