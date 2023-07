[EN IMAGES] 100 mm de pluie reçus: des inondations à Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette

Un nouvel épisode de pluie torrentielle faisant tomber jusqu’à 110 mm sur le sud du Québec a inondé de nombreuses résidences, commerces et voitures, vendredi, dans Lanaudière et en Montérégie.

« C’était incroyable ! L’eau passait par-dessus le toit [des voitures] dans les flaques d’eau. Elle sortait aussi des égouts comme des fontaines ! », raconte Mélanie Pineault, résidente de Joliette.

Cette dernière circulait vendredi après-midi sur le boulevard Firestone, près des Galeries Joliette, lorsqu’un véritable « déluge » s’est abattu sur sa ville.

Pas moins de 110 mm de pluie, dont 90 mm en moins de deux heures, sont tombés sur Joliette, a indiqué la municipalité.

De nombreuses images impressionnantes montrent que des rues, commerces et résidences de cette ville de 21 000 âmes ont été inondés. Les pompiers de Joliette ont indiqué au Journal, vendredi soir, avoir fait près d’une centaine d’interventions en lien avec les inondations.

Si Mélanie Pinault est parvenue à rester au sec à bord de son Jeep Wrangler, ce n’est pas le cas d’autres automobilistes qui ont dû grimper sur le toit de leur véhicule en raison d’importantes accumulations d’eau.

Même le centre commercial Galeries Joliette a dû fermer ses portes et évacuer ses clients après que plusieurs de ses magasins ainsi que son stationnement ont été inondés.

« Nous y avons goûté ! »

L’eau s’est, entre autres infiltrée dans plusieurs résidences de la municipalité de Saint-Paul, voisine de Joliette. C’est ce qui est arrivé à l’appartement de Mitchel Jeanson, situé au sous-sol d’un immeuble à logements.

« Il y a environ un pied et demi d’eau chez moi en ce moment. On a sorti ce qu’on pouvait sauver, mais le reste a complètement été détruit par l’eau. La peinture a commencé à relever, il y aura beaucoup de réparations à faire », affirme-t-il, estimant les dommages à plus de 10 000 $.

En Montérégie, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que des villes avoisinantes ont également reçu environ 100 mm de pluie, selon des « mesures non officielles », a fait savoir Peter Kimbel, météorologue pour Environnement Canada.

« Nous y avons goûté cet après-midi », a déclaré la Municipalité dans un message sur Facebook. Notre réseau d’égouts a été surchargé de façon exceptionnelle en très peu de temps, mais la situation se résorbe progressivement. »

« Ma rue, c’était rendu un rapide ! De prendre une trip et un paddle board et se promener dans la rue, fallait le faire en titi ! », raconte Julie Chicoine, une résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a décidé d’aller s’amuser avec ses enfants et son conjoint dans l’eau devant chez elle.

Dans la région, plusieurs personnes ont signalé sur les médias sociaux avoir subi des inondations dans leur résidence.

Certains blâment la municipalité

Du côté de Joliette, certains citoyens inondés ont jeté le blâme sur les infrastructures municipales.

« Mes voisins me disent que ça fait des années qu’ils se plaignent à la Ville comme quoi les drains pluviaux sont toujours pleins. La plupart de mes voisins se font inonder fréquemment », a déploré Nicolas Vaillancourt, qui a eu 10 cm d’eau dans son sous-sol vendredi, quelques mois après avoir emménagé dans sa maison, en avril.

« Les murs et les planchers sont en bois franc insonorisé et c’est scrapé. Ça va être à refaire », a ajouté M. Vaillancourt, « découragé » par la situation.