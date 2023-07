43 noyades depuis le début de l’année: «elles sont toujours évitables»

Un nombre de 43 noyades sont survenues au Québec jusqu’ici cette année, une hausse de 11 par rapport aux statistiques à pareille date l’an dernier.

• À lire aussi: Corps repêché dans la rivière Saint-Charles: l'identité de la jeune femme est dévoilée

• À lire aussi: Sauvé in extremis de la noyade par sa fille, il rappelle l’importance de la veste de flottaison

• À lire aussi: [PHOTOS] Possible noyade à Saint-Anselme: l’homme disparu est un nouvel arrivant ukrainien

En entrevue au TVA Nouvelles, le directeur général de Sauvetage Québec, Raynald Hawkins explique en partie cette hausse par un nombre plus élevé de personnes qui sont décédées lors de chaque événement ayant mené aux noyades.

«Ce qui faut noter, cette année par rapport à l’année dernière, c’est qu’on a de multiples noyades au même moment, pensons à nos huit migrants au printemps dernier, à nos quatre enfants et le parent lors de la pêche au capelan, nos deux pompiers à Saint-Urbain», affirme-t-il.

Ces décès demeurent évitables, selon l’expert.

«Elles sont toujours évitables ces noyades-là, d’où l’importance de répéter nos messages à la fin de la semaine nationale de la prévention des noyades et au début des vacances de la construction», dit-il.

M. Hawkins souhaite faire davantage de prévention auprès des nouveaux arrivants, qui représentent une grande proportion des décès.

«On espère pouvoir venir contrer le tout prochainement parce qu’on va commencer à collaborer avec les centres d’accueil où il y a des immigrants, mais ce qu’on fait beaucoup depuis un certain temps déjà c’est via les écoles primaires où on touche toutes les différentes communautés», avance le directeur général.

Bien que plusieurs des victimes disent savoir nager, certains surestimeraient leurs capacités selon l’expert.

«Selon les proches des victimes, on semble vouloir indiquer qu’elles savaient nager, affirme-t-il. On sait peut-être plus se baigner que savoir nager.»

«Savoir nager c’est d’être capable de faire un 15 à 25 mètres dans une partie profonde, ajoute-t-il. De toute évidence, ce n’est pas toujours acquis et, ce que ça démontre aussi, c’est qu’une fois sur deux peu importe le genre, l’âge ou l’activité nautique, les gens sont seuls, alors nécessairement, on n’a pas tous les éléments pour corroborer cette information.»

Une loi obligeant le port de la veste de flottaison pourrait contribuer à sauver une quinzaine de vies par années, croit Raynald Hawkins.

«On surestime notre capacité à pouvoir réagir. Pourquoi les gens ne portent pas la veste de flottaison sauf sur une embarcation? C’est parce qu’ils n’ont pas l’intention de se retrouver par-dessus bord, et ils prétendent que lorsqu’ils vont se retrouver par-dessus bord, ils auront le temps de pouvoir réagir.»

«C’est démontré, 70% de nos victimes de noyades reliées au sport nautique, c’est parce qu’ils ne portaient pas la veste de flottaison, alors c’est là où ça viendrait faire une différence, continue-t-il. Si le ministre des Transports disait qu’on avait plus le choix et qu’on devait la porter en tout temps, on sauverait entre 14 et 16 personnes par année sur notre moyenne de 80.»

La moyenne de noyades annuelle est toutefois passée de 110 il y a 30 ans à 80 ces dernières années.

«Il reste qu’il faut continuer à répéter notre message pour aller rejoindre les gens le plus possible», partage-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus