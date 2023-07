À VOIR | Une tornade frappe Milan en Italie

Du temps violent s’est abattu sur le nord de l’Italie dans les régions de la Lombardie et de la Vénétie, laissant sur son passage des vents violents, de la grêle plus grosse que des balles de tennis et même, une tornade.

• À lire aussi: Possible tornade en Estrie: des experts sur le terrain pour le déterminer

• À lire aussi: EN IMAGES | Une tornade détruit en partie une usine Pfizer en Caroline du Nord

Les orages ont déferlé du jeudi soir jusqu’à vendredi matin.

La tornade est arrivée dans le nord-est de Milan et a été filmée par un vidéaste amateur, rapporte le média The Sun.

BREAKING: Tornado in Milan, Italy. pic.twitter.com/GJOh1DQvDW — The Spectator Index (@spectatorindex) July 21, 2023

Les services d’urgence ont fait plus de 110 interventions en raison des nombreux dommages causés par la tempête et les inondations qui ont suivi.

De nombreux arbres tombés jonchaient le sol, et les bâtiments fortement endommagés.

Des personnes auraient été blessées, selon le site météorologique italien MeteoWeb.