Barbie fait pleuvoir des millions de dollars

À sa première journée en salle, le film Barbie a déjà accumulé près de 22 millions de dollars, mais ce montant ne représente pourtant qu’une infime partie des profits générés par le long métrage de Greta Gerwig.

Les spécialistes anticipent déjà que le film pourrait terminer le week-end avec des recettes de 150 millions de dollars, dépassant la performance du second opus d’Avatar en décembre dernier.

Le fabricant Mattel aurait dépensé autour de 100 millions de dollars pour la campagne promotionnelle du film et des experts prévoient que les retombées seront égales ou vont même surpasser l'argent investi.

En bourse, l'action de Mattel a grimpé de près de 17% depuis un mois.

Des centaines de marques ont signé des ententes avec Mattel pour créer des produits inspirés du monde de Barbie.

Dans le lot, on retrouve des produits de beauté, de mode et des accessoires... Il y aura même un jeu Monopoly et un Frappucino chez Starbucks à l’effigie de la célèbre poupée.

Sans surprise, les acteurs du film ont maintenant leur propre Barbie.

Depuis la création de la première Barbie en 1959, plus d'un milliard de poupées ont été vendues dans le monde.

