Comment garder vos enfants actifs pendant l'été

Occuper ses enfants pendant l’été peut sembler un défi pour beaucoup de parents.

Et s’il peut être tentant de les laisser devant les écrans pour avoir la paix, il est pourtant primordial pour leur santé physique et psychologique qu’ils puissent se dépenser avec des activités physiques et sociales. D’après les recommandations des services de santé britanniques, les enfants âgés de 5 à 18 ans devraient faire en moyenne au moins 60 minutes d'activité physique par jour. Alors l'experte en fitness, bien-être et nutrition Penny Weston vous propose trois conseils pour garder vos enfants actifs.

Le vélo

Si vous cherchez un moyen facile de faire bouger vos enfants à l'extérieur, le vélo est une excellente option.

« Le cyclisme présente toutes sortes d’avantages, tels que le soulagement du stress et la construction musculaire », conseille-t-elle. « Il renforce tout le corps et améliore la forme cardiovasculaire. »

La marche

La marche est sans doute le moyen le plus simple de pousser les enfants à faire de l'exercice, en particulier lorsque le soleil est au rendez-vous. En effet, une bonne promenade peut facilement se transformer en une aventure passionnante aux yeux d’un enfant.

« La marche est idéale pour améliorer l'endurance musculaire, augmenter les niveaux d'énergie et améliorer la forme cardiovasculaire », a ajouté Penny Weston. « Lorsque nous marchons, notre rythme respiratoire augmente, ce qui permet à l'oxygène de se déplacer plus rapidement dans notre circulation sanguine, c'est pourquoi nos niveaux d'énergie sont améliorés. »

Les activités collectives

La socialisation est un élément clé du développement des enfants et un bon moyen de rendre l'activité physique plus amusante.

« Les clubs sportifs sont un bon moyen de développer les compétences sociales de votre enfant, de lui enseigner de nouvelles façons de faire du sport et de lui permettre d'interagir avec différentes personnes dans un environnement sûr », poursuit-elle. « Les cours de danse ou les clubs de football sont parfaits pour ça. »

Et de conclure : « Tout exercice a un impact vraiment positif sur votre santé mentale, mais c’est d’autant plus vrai avec le sport en plein air. Le soleil stimule naturellement la production des hormones du bien-être et l'air frais aidera vos enfants à mieux dormir. »